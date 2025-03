¿Las deudas bancarias en Perú caducan? Descubre en qué momento dejan de ser exigibles según el Código Civil

Si el acreedor no toma medidas judiciales dentro de este plazo, el deudor puede solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. En caso de que el pedido sea aprobado, la obligación de pago quedará oficialmente anulada. No obstante, esto no significa que la deuda desaparezca por completo. Aunque el deudor ya no tendrá la obligación legal de pagar, la información sobre la deuda continuará reflejándose en su historial crediticio, lo que podría dificultar futuras solicitudes de financiamiento.