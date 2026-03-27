Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado este 28 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida y la hora de restablecimiento del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados
    Corte de agua este 28 de marzo por hasta 15 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal.
    Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 28 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    wapa.pe

    LEE MÁS: URGENTE | Senamhi LANZA SEVERA ADVERTENCIA por fuertes lluvias para esta REGIÓN de Perú durante 48 horas

    Corte de agua este 28 de marzo

    El Agustino

    • Horario del corte: Desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.
    • Zonas afectadas: A.H. Hatary Llaqta, Mz. O-P-Q-R-N-M, Mz. H-I-J-K.

    En Lurigancho (Chositca)

    • Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa Ampliación, calle 3A, calle 2, calle 3.
    • Horario: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: Urb. Mangomarca. Conjunto residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Vivienda Trabajadores APTL LTDA 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
    • Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
    wapa.pe

    PUEDES VER: ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: ¿Qué pasará con sus clientes?

    Ate

    • Áreas sin agua: Asoc. El Rosario, Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asoc. Pariachi 2da etapa, Asoc. Filadelfia 4ta etapa, Asoc. Los Girasoles, Asoc. Barrio El Descanso, Asoc. Resd. Villa Hermosa, Asoc. Prop. El Lúcumo. 
    • Horario: Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.
    • También habrá corte de agua desde la 1.00 p. m. a 11.50 p. m. en sector 178: Asoc. Las Viñas de San Juan. Mz. AA-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-K1-L1-M1-N1-Ñ1-O1. Mz. Z-Y-X.
    • En sector 159 desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II etapa, APV. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.
    • En sector 181 desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en Urb. Mayorazgo 4ta etapa. Cuadrante: Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raquel 2da etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano 2da etapa, lotización Ind. La Molina, Asoc. Viv. Santa Anita Baja, Fábrica Faber Castell.

    Canales de atención en Sedapal

    Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: ¿Qué pasará con sus clientes?

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y este es el cronograma oficial de este 2026

    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: “Busquen de Dios”

    URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de lácteos por ofrecer producto como si fuera artesanal

    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en 6 DISTRITOS de Lima este 25 de marzo por hasta 15 horas: revisa si tu zona será afectada

    Lo más vistos en Ocio

    IA confirma cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;