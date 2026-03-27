Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 28 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
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Corte de agua este 28 de marzo
El Agustino
- Horario del corte: Desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. Hatary Llaqta, Mz. O-P-Q-R-N-M, Mz. H-I-J-K.
En Lurigancho (Chositca)
- Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa Ampliación, calle 3A, calle 2, calle 3.
- Horario: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. Mangomarca. Conjunto residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Vivienda Trabajadores APTL LTDA 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
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Ate
- Áreas sin agua: Asoc. El Rosario, Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asoc. Pariachi 2da etapa, Asoc. Filadelfia 4ta etapa, Asoc. Los Girasoles, Asoc. Barrio El Descanso, Asoc. Resd. Villa Hermosa, Asoc. Prop. El Lúcumo.
- Horario: Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.
- También habrá corte de agua desde la 1.00 p. m. a 11.50 p. m. en sector 178: Asoc. Las Viñas de San Juan. Mz. AA-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-K1-L1-M1-N1-Ñ1-O1. Mz. Z-Y-X.
- En sector 159 desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II etapa, APV. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.
- En sector 181 desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en Urb. Mayorazgo 4ta etapa. Cuadrante: Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raquel 2da etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano 2da etapa, lotización Ind. La Molina, Asoc. Viv. Santa Anita Baja, Fábrica Faber Castell.
Canales de atención en Sedapal
Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.