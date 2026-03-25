CONFIRMADO | ¿Habrán clases el jueves 2 de abril? Esto dicen las autoridades

CONFIRMADO | ¿Habrán clases el jueves 2 de abril? Esto dicen las autoridadesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
No falta nada Semana Santa 2026, y empiezan las dudas más recurrentes entre los padres de familia y estudiantes: ¿Habrá clases el jueves 2 de abril o suspenderán las actividades escolares?
Según con lo comunicado en el diario oficial El Peruano, no habrá clases ese día, ya que son parte de los feriados nacionales obligatorios en todo el país.
Esto es lo que dice el decreto sobre la suspensión de clases
El sustento legal está en el Decreto Legislativo Nª 713, norma que regula los feriados en el Perú.
Este decreto establece que:
- Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio
- Aplican tanto para el sector público como privado
- Incluyen también la suspensión de actividades escolares
Jueves 2 de abril: feriado nacional sin clases
El jueves 2 de abril (Jueves Santo) está reconocido como feriado nacional en el Perú, al igual que el viernes 3 de abril (Viernes Santo).
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Esto implica que:
- No habrá clases en colegios públicos ni privados
- Se suspenden las actividades académicas a nivel nacional
- Los estudiantes podrán disfrutar de un descanso obligatorio
Estas fechas están contempladas dentro del calendario oficial y forman parte de las celebraciones de Semana Santa, una de las festividades más importantes del calendario cristiano.
Fin de semana largo para estudiantes
La suspensión de clases no solo se limita al jueves 2 de abril. Al sumarse el viernes 3, sábado 4 y domingo 5, se configura un fin de semana largo de cuatro días.
Este periodo suele ser aprovechado por las familias para:
- Viajar dentro del país
- Participar en actividades religiosas
- Compartir tiempo en casa
¿Por qué se suspenden las clases en estas fechas?
Los feriados de Semana Santa están establecidos por ley en el Perú, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio tanto para instituciones públicas como privadas, incluyendo el sistema educativo.
A diferencia de los días no laborables, que pueden variar cada año, los feriados:
- Son fijos en el calendario
- No requieren recuperación de clases
- Aplican a nivel nacional
- Otros feriados que afectarán las clases en 2026
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Además de Semana Santa, existen otras fechas en el año donde también se suspenden las clases:
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- 28 y 29 de julio: Fiestas Patrias
- 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- 8 de octubre: Combate de Angamos
- 25 de diciembre: Navidad
Toma en cuenta lo siguiente
La confirmación es clara: el próximo 2 de abril no habrá clases a nivel nacional, por tratarse de un feriado oficial.
Ante esto, estudiantes y padres pueden programar actividades, ya sea para descanso, viajar o participar en los festejos de Semana Santa.