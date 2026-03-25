CONFIRMADO | ¿Habrán clases el jueves 2 de abril? Esto dicen las autoridades

Se aproxima un feriado en el calendario nacional y miles de escolares buscan saber qué ocurrirá con las clases. Esto es lo que han informado las autoridades.

¿Se suspenden las clases el jueves 2 de abril? | Composición Wapa

¿Se suspenden las clases el jueves 2 de abril? | Composición Wapa

No falta nada Semana Santa 2026, y empiezan las dudas más recurrentes entre los padres de familia y estudiantes: ¿Habrá clases el jueves 2 de abril o suspenderán las actividades escolares?

Según con lo comunicado en el diario oficial El Peruano, no habrá clases ese día, ya que son parte de los feriados nacionales obligatorios en todo el país.

Esto es lo que dice el decreto sobre la suspensión de clases

El sustento legal está en el Decreto Legislativo Nª 713, norma que regula los feriados en el Perú.

Este decreto establece que:

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio

Aplican tanto para el sector público como privado

Incluyen también la suspensión de actividades escolares

Jueves 2 de abril: feriado nacional sin clases

El jueves 2 de abril (Jueves Santo) está reconocido como feriado nacional en el Perú, al igual que el viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Esto implica que:

No habrá clases en colegios públicos ni privados

Se suspenden las actividades académicas a nivel nacional

Los estudiantes podrán disfrutar de un descanso obligatorio

Estas fechas están contempladas dentro del calendario oficial y forman parte de las celebraciones de Semana Santa, una de las festividades más importantes del calendario cristiano.

Fin de semana largo para estudiantes

La suspensión de clases no solo se limita al jueves 2 de abril. Al sumarse el viernes 3, sábado 4 y domingo 5, se configura un fin de semana largo de cuatro días.

Este periodo suele ser aprovechado por las familias para:

Viajar dentro del país

Participar en actividades religiosas

Compartir tiempo en casa

¿Por qué se suspenden las clases en estas fechas?

Los feriados de Semana Santa están establecidos por ley en el Perú, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio tanto para instituciones públicas como privadas, incluyendo el sistema educativo.

A diferencia de los días no laborables, que pueden variar cada año, los feriados:

Son fijos en el calendario

No requieren recuperación de clases

Aplican a nivel nacional

Otros feriados que afectarán las clases en 2026

Además de Semana Santa, existen otras fechas en el año donde también se suspenden las clases:

1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima 8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos 25 de diciembre: Navidad

Toma en cuenta lo siguiente

La confirmación es clara: el próximo 2 de abril no habrá clases a nivel nacional, por tratarse de un feriado oficial.