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LUTO en el periodismo: Fallece reconocida reportera junto a su madre en incendio

Un devastador incendio cobra la vida de una destacada periodista y su madre. Ambas quedaron atrapadas en un edificio de seis pisos, de acuerdo con las autoridades.

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    LUTO en el periodismo: Fallece reconocida reportera junto a su madre en incendio
    Muere reconocida periodista en incendio
    LUTO en el periodismo: Fallece reconocida reportera junto a su madre en incendio

    Un trágico incidente ocurrió. Una respetada periodista y su madre perdieron la vida en un incendio en el edificio donde vivían. Según las autoridades, las víctimas intentaron huir, pero el fuego se propagó rápidamente por toda la estructura y alcanzó incluso las escaleras.

    Impacto por la muerte de una periodista y su madre en un incendio

    En las primeras horas del 4 de mayo, se produjo un incendio de gran magnitud en un edificio de seis pisos ubicado en el área de Inwood, en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Alrededor de 200 bomberos acudieron al lugar y rescataron a 14 personas que se encontraban gravemente heridas.

    Las autoridades no pudieron salvar a la periodista Yolaine Díaz, de 48 años; a su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años; ni a su perrita chihuahua, Bella.

    Impacto por el fallecimiento de una amada periodista y su madre en incendio devastador.
    Impacto por el fallecimiento de una amada periodista y su madre en incendio devastador.

    ¿Quién fue Yolaine Díaz?

    Originaria de República Dominicana, Yolaine Díaz era conocida en el ámbito del entretenimiento por entrevistar a celebridades como Daddy Yankee, Jennifer López, Eva Longoria, Laura Pausini, Shakira, Marc Anthony y William Levy, entre otras figuras del cine y la música.

    Díaz comenzó su carrera periodística en 2004 como pasante en la revista People en Español. Luego ascendió a redactora y, posteriormente, a editora de moda y belleza. En 2022, decidió explorar nuevos horizontes en el mundo del entretenimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    LUTO en el periodismo: Fallece reconocida reportera junto a su madre en incendio
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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