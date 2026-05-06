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Alerta por incremento de casos del virus Coxsackie: ¿Quiénes corren más peligro y cómo se contagia?

El Minsa ha informado que, pese a ser estacional, los casos de Coxsackie han aumentado dos veces más que en 2025. Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín son las áreas más afectadas.

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    Alerta por incremento de casos del virus Coxsackie: ¿Quiénes corren más peligro y cómo se contagia?
    Alerta por incremento de casos del virus Coxsackie
    Alerta por incremento de casos del virus Coxsackie: ¿Quiénes corren más peligro y cómo se contagia?

    La aparición de la enfermedad de manos, pies y boca vuelve a generar preocupación sanitaria en Perú. Según el doctor César Munayco del Ministerio de Salud, los casos del virus Coxsackie han experimentado un aumento significativo en 2026, duplicando las cifras del año anterior, con casi 88 agrupaciones en todo el país.

    Las regiones de Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín son las más afectadas, y en Lima, las localidades de Huaral y Mala. Aunque esta infección es estacional, la gravedad del brote actual requiere que se conozcan los síntomas, transmisión y medidas de prevención.

    ¿Qué es el virus Coxsackie y por qué se denomina así?

    La Mayo Clinic detalla que la enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y contagiosa, especialmente en niños. Se le atribuye comúnmente al virus Coxsackie A16, un tipo de enterovirus no relacionado con el polio. Fue identificado por primera vez en Coxsackie en 1948, y no está vinculado a la fiebre aftosa ni se transmite a través de animales domésticos o salvajes.

    ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

    El Ministerio de Salud y la Mayo Clinic indican que el virus Coxsackie tiene un período de incubación de 3 a 6 días, presentándose con síntomas similares a los de la gripe.

    • Fiebre por dos a cinco días
    • Dolor de garganta y malestar generalizado
    • Náuseas e irritabilidad, particularmente en bebés
    • Pérdida del apetito
    • Lesiones dolorosas parecidas a ampollas en la lengua, las encías y el interior de las mejillas
    • Eruptiones en las palmas de las manos, plantas de los pies y glúteos

    ¿Quiénes corren más riesgo frente al virus de Coxsackie?

    La edad se destaca como el principal factor de riesgo: la infección afecta principalmente a niños menores de cinco años, sobre todo a aquellos que asisten a guarderías, debido al contacto constante y las rutinas compartidas. También puede aparecer en estudiantes, adolescentes y adultos. Aunque el cuerpo desarrolla anticuerpos tras la exposición, esto no garantiza protección absoluta, ya que existen diversas cepas del virus Coxsackie y la inmunidad es específica para cada una.

    ¿Cómo se propaga el virus Coxsackie?

    De acuerdo con Mayo Clinic y la epidemióloga Mayra Saavedra, el virus Coxsackie se propaga de persona a persona mediante:

    • Secreciones de la nariz y la garganta
    • Saliva
    • Fluidos de las ampollas
    • Heces de individuos infectados
    • Microgotas respiratorias liberadas al toser o estornudar
    • Superficies y objetos contaminados como juguetes, mesas y picaportes

    Los niños son más contagiosos durante la primera semana de la enfermedad, aunque el virus puede seguir activo durante semanas. Incluso los adultos asintomáticos pueden transmitirlo. Las epidemias son más comunes en verano y otoño en regiones templadas, y durante la temporada de lluvias en regiones tropicales. En el Perú, la mayor incidencia se da entre el inicio del año escolar y junio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alerta por incremento de casos del virus Coxsackie: ¿Quiénes corren más peligro y cómo se contagia?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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