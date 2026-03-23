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Vecinos de Miraflores alertan sobre ‘spa VIP’ que operarían actividades clandestinas en departamentos

Vecinos de Miraflores denuncian presuntos “spa VIP” clandestinos en edificios residenciales y alertan sobre riesgos para la seguridad y convivencia.

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    Vecinos de Miraflores alertan sobre ‘spa VIP’ que operarían actividades clandestinas en departamentos
    Operativo policial detectó presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. | Composición Wapa
    Vecinos de Miraflores alertan sobre ‘spa VIP’ que operarían actividades clandestinas en departamentos

    La imagen de Miraflores como uno de los distritos más seguros y turísticos de Lima enfrenta hoy un nuevo cuestionamiento. Vecinos han comenzado a alertar sobre una actividad que, aseguran, viene expandiéndose de forma discreta dentro de edificios residenciales: presuntos negocios clandestinos que operan bajo la apariencia de exclusivos spa VIP.

    Lo que se promociona como servicios de relajación estaría ocultando, según denuncias, prácticas irregulares que afectan la convivencia y generan preocupación entre quienes viven en estas zonas.

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    Vecinos alertan sobre actividades encubiertas en edificios residenciales

    La preocupación crece entre residentes que sienten que la identidad residencial del distrito está siendo vulnerada. “La residencialidad”, repiten algunos, como una forma de defender el carácter familiar de sus espacios.

    Uno de los testimonios refleja el malestar cotidiano: “Uno sale con su familia. Yo soy abuelo, salgo con mi nieto, con mi nieta y se cruza con estas personas que, repito, su apariencia los delata. Es una total incomodidad”.

    Según relatan, esta situación no sería aislada. Diversos edificios ubicados en zonas céntricas, cerca de avenidas transitadas y áreas comerciales, estarían siendo utilizados para este tipo de actividades.

    “El distrito más turístico de Lima es dueño de sofisticados edificios”, se menciona en un informe, pero esa modernidad conviviría con lo que describen como un “submundo” que opera sin ser detectado fácilmente.

    Los vecinos señalan que las personas que ingresan a estos departamentos se presentan como masajistas, aunque su comportamiento genera sospechas. “Entran como si fueran masajistas. Desde el momento en que tú ves a esas chicas… provocativas, ya se están vendiendo”, afirma otro residente.

    Además, indican que la promoción de estos servicios se realizaría principalmente a través de redes sociales, lo que permite mantener un perfil bajo y captar clientes de manera discreta.

    Intervenciones revelan funcionamiento interno y generan preocupación

    Las denuncias vecinales motivaron acciones de fiscalización. Uno de los casos más reveladores ocurrió cuando un agente encubierto accedió a un departamento cercano a Larcomar, donde se evidenció un sistema organizado.

    “¿Has reservado cita?”, fue una de las primeras preguntas al ingresar. Luego, durante la conversación, se detalló: “El servicio completo está en cuatrocientos… oral y acá adelante”, dejando en evidencia la verdadera naturaleza de lo que se ofrecía.

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    “Precio pactado, precio final”, resume el informe, evidenciando la informalidad de estas operaciones, que además podrían estar vinculadas a delitos más graves como la trata de personas.

    Las autoridades explican que uno de los principales problemas es la dificultad para detectar estos espacios. “Ahora están en edificios multifamiliares o de oficinas… el problema es para toda la comunidad”, advierten.

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    Durante un operativo conjunto entre la policía y la municipalidad, se logró ingresar a uno de estos departamentos. En el interior se hallaron ambientes acondicionados, camillas, habitaciones divididas, jacuzzi y bebidas alcohólicas.

    “Todo está adecuado para prestar este servicio aquí en Miraflores”, señaló uno de los agentes. La ambientación —con luces tenues e incienso— buscaba simular un spa convencional, pero la distribución del espacio revelaba otra finalidad.

    “Estas son las habitaciones donde se realiza supuestamente el servicio de masaje, pero todo es fachada”, se indicó durante la intervención.

    Para los vecinos, el problema ya no es solo una molestia, sino una amenaza directa a la seguridad y calidad de vida. “Se está convirtiendo en un burdel… tenemos que protestar todos para que entren y los tengan fichados”, reclamó uno de ellos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vecinos de Miraflores alertan sobre ‘spa VIP’ que operarían actividades clandestinas en departamentos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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