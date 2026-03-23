¡Hasta 10 horas sin luz! CORTE DE SERVICIO este 24 de marzo en Lima y Callao: revisa AQUÍ si tu distrito está en la lista
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este martes 24 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
Distritos afectados por el corte de luz este martes 24 de marzo, según Pluz Perú
Los Olivos
- Horario 08:30 - 18:30
- URB. SAN ROQUE MZ B, D, K, K1, O PRIMA, AV. CENTRAL MZ D, H, I, J, AV. HUANDOY MZ H, P, AV. SAN ROQUE MZ K, AV.- MANCO CAPAC MZ R, CALLE ORION MZ J, CALLE URANO MZ G, N, PASAJE NOVA MZ G, G1, CALLE SANTA ROSA MZ Q, A.H. - ENRIQUE MILLA OCHOA MZ A, B, AV. CENTRAL MZ J14.
San Juan de Lurigancho
- Horario: 08:30 - 14:30
- URB. SAN CARLOS AV. 13 DE ENERO CDRAS 26, 27, MZ U, X, Y, AV. EL SOL CDRAS 5, 6, AV. LIMA CDRA 26, MZ X, Y, CALLE 11 MZ R, RR, CALLE 12 MZ S, CALLE 13 MZ T, U, CALLE 14 MZ Y, W, CALLE L MZ W, V, JR. JARMESONITA CDRA 3, JR. PEDREGAL CDRA 4, JR. LAS ARCILLAS CDRA 27, JR. LOS DIAMANTES CDRA 26, JR. LOS TERRAZOS CDRA 26, JR. PIEDRA LUNA CDRA 26, JR LOS CORALES CDRA 3.
Los Olivos
- Horario: 09:00 - 15:00
- A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO CALLE 50 MZ 57, 58, URB. VILLA SOL III ETAPA MZ M, CALLE F. CORNEJO MZ P, A.H. CENTRO UNION LACABAMBA MZ M, P, 56, 57, 58.
Comas
- Horario: 09:00 - 13:00
- CALLE A,MZ.A LOTE 20
Puente Piedra
- Horario: 09:00 - 18:00
- ASOC. PEQ. AVICULTORES EL DORADO MZ E, E1, H.
Independencia
- Horario: 09:30 - 17:30
- URB. TAHUANTINSUYO CALLE ANTISUYO CDRA 1, AV. OLLANTAYTAMBO CDRA 6, CALLE HANAN CUSCO CDRAS 2, 3, 4, CALLE QUIQUIJANA CDRA 1, CALLE TAMPUTOCO CDRA 2, JR. CANCHIS CDRA 1, CALLE HUAROCONDO CDRAS 2,
3, MZ D5, H4.
Callao
- Horario: 09:30 - 17:30
- JR. ARRIETA CDRAS. 4, 5, JR. FANNING CDRAS. 0, 1, 2, 3, 5, JR. LARCO CDRAS. 2, 4, 5, JR. MEDINA CDRAS. 1, 3, 4, 5, 7, JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, AV. CRNEL. BOLOGNESI CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, MALECÓN JOSÉ PARDO CDRAS. S/N, 3, MALECÓN SANTIAGO FIGUEREDO CDRAS. 1, 2, 3, PSJE. 2 DE MAYO CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 4, PSJE. CRNEL. BOLOGNESI CDRA. 1
San Miguel
- Horario: 10:30 - 15:00
- AV. ARICA CDRAS 8, 9, AV. LA MAR CDRAS 2, 3, 4, AV. LIBERTAD CDRAS 1, AV. TACNA CDRAS 9, AV. FEDERICO
GALLESE CDRA 9, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS 2, 3, 4, MZ 1, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1.
- Horario: 3:00 - 16:00
- AV. BERTOLOTTO CDRA 0, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 8
- Horario: 10:00 - 14:00
- URB. MARANGA 4TA ETAPA CALLE CAYRUCHACHI CDRA 1, CALLE CHAQUILCHACA CDRA 2, CALLE COLLASUYO CDRA 2, CALLE CONTISUYO CDRAS 1, 2, CALLE INCAHUASI CDRAS 1, CALLE OTORONGO CDRA 1, CALLE PUMACURCO CDRA 1, CALLE SAYCUSCA CDRA 1.
Puente Piedra
- Horario: 00:00 - 08:00
- ASOC. LEONCIO PRADO ESTE AV. LAS CONCHITAS MZ D, CALLE LEON DORMIDO MZ E, ASOC. LEON DORMIDO MZ A, D, E, F1.
Lima Cercado
- Horario: 09:30 - 12:00
- AV. NACIONES UNIDAS CDRA 10, AV. OSCAR R. BENAVIDES CON AV. NACIONES, JR. ZORRITOS CDRA 15, PASAJE BONDY CDRA 20, JR. YAULI CDRA 12.
- Horario: 13:00 - 16:00
- URB. LOS CIPRECES JR. CRESPUSCULO CDRA 1, JR. EL OCASO CDRA 1, JR. MARTE CDRA 3, JR. MARTE CDRA 4, PASAJE LA AURORA CDRAS 3, 4.
Pueblo Libre
- Horario: 08:30 - 11:30
- AV. BOLIVAR CDRA 9, AV. JOSE DE SUCRE CDRA 1, AV. SAN MARTIN CDRA 4
Arica
- Horario: 08:00 - 13:00
- URB. LAS BRISAS DE BARRANCA I ETAPA; UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
Andahuasi
- Horario: 08:00 - 12:00
- CLIENTE PM0912 (S: 3196860); UBICADO EN EL DISTRITO DE SAYAN.