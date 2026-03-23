¡GIRO INESPERADO! Revelan que Adrián Villar NO HABRÍA viajado a Cajamarca y todo sería un caso de homonimia: ¿Quién es?

Sale a la luz un homónimo de Adrián Villar que viajó a Cajamarca el mismo día del atropello, según registros oficiales de la PNP.

Exponen que Adrián Villar no viajó a Cajamarca y el caso tomaría rumbo por homonimia. | Composición Wapa

Exponen que Adrián Villar no viajó a Cajamarca y el caso tomaría rumbo por homonimia. | Composición Wapa

Un inesperado giro sacude el caso que conmocionó al país. Tras el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, surgen dudas sobre la versión inicial de la Policía. Nuevas pruebas, reveladas por Domingo al Día, apuntan a un posible error de identificación en el viaje atribuido a Adrián Villar Chirinos hacia Cajamarca el 21 de febrero. Documentos, chats y testimonios abren una interrogante clave: ¿realmente viajó Villar?

¿Adrián Villar no viajó a Cajamarca? Exponen que se trataría de un caso de homonimia

En un inicio, se informó que el presunto responsable, un joven de 21 años, habría tomado un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para evitar a las autoridades. Incluso la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que tenía conocimiento de su viaje a Cajamarca. Sin embargo, un reportaje del programa Domingo al Día reveló una seria confusión: el hombre que aparece en las imágenes registradas dentro del aeropuerto no estaría vinculado con el caso.

Se trata de César Adrián Villar Ortiz, un ingeniero de sistemas de 34 años que viajó a Cajamarca la madrugada del 21 de febrero con fines personales, específicamente para asistir a los carnavales, con retorno previsto días después. Las cámaras lo captaron durante su paso por los controles de seguridad, la zona de embarque y distintas áreas del terminal aéreo.

Lo alarmante es que dichas imágenes fueron difundidas por diversos medios como si correspondieran a Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por el atropello y posterior fuga de la campeona nacional de buceo. Este error generó consecuencias inmediatas.

Ante ello, Villar Ortiz decidió pronunciarse y manifestar su malestar. Según explicó, la difusión de su imagen lo perjudicó directamente, ya que incluso personas de su entorno lo contactaron al pensar que estaba implicado en el caso.

Asimismo, el reportaje expuso presuntas conversaciones internas de personal policial del aeropuerto. En estos intercambios, un suboficial advertía que, aunque en el sistema figuraba un pasajero con el nombre “Adrián Villar” con destino a Cajamarca, no se podía asegurar que se tratara del joven involucrado en el atropello.