MINSA anuncia alerta sanitaria tras fallecidos por leptospirosis: ¿quiénes son los más vulnerables al contagio?

Minsa confirma tres fallecidos y más de mil casos de leptospirosis en el año, intensificando operativos para proteger a poblaciones vulnerables.

Alerta por muertes de leptospirosis en Perú: quiénes son más vulnerables y acciones del Minsa. | Composición Wapa

Alerta por muertes de leptospirosis en Perú: quiénes son más vulnerables y acciones del Minsa. | Composición Wapa

La leptospirosis ha activado las alertas sanitarias en Perú, tras confirmarse oficialmente tres muertes y más de 1.000 casos en lo que va de 2026, según el Ministerio de Salud (Minsa).

El brote afecta principalmente a las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín, y se asocia al aumento de lluvias e inundaciones, que facilitan la propagación de la bacteria Leptospira. Las autoridades intensifican operativos y campañas para frenar su avance.

¿Qué es la leptospirosis, cómo se contagia y cuáles son los síntomas?



La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente a través de la orina de animales, especialmente roedores. El contagio ocurre al entrar en contacto con agua o suelos contaminados, una situación común en zonas con fuertes lluvias.

El Minsa señala que sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular. Si no se detecta y trata a tiempo, la enfermedad puede avanzar rápidamente y causar complicaciones graves.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú (CDC Perú), la alerta sanitaria se extiende a 25 regiones en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

¿Cuáles son las personas más vulnerables al contagio de leptospirosis? Minsa responde



El Ministerio de Salud implementa acciones para frenar la leptospirosis, incluyendo campañas de prevención, distribución de insumos médicos, vigilancia en centros de salud, capacitación de profesionales, análisis de agua y promoción de desinfección domiciliaria y comunitaria, buscando controlar la propagación de la enfermedad y proteger a las poblaciones vulnerables.



Las poblaciones consideradas de alto riesgo incluyen a: agricultores, trabajadores de limpieza, criadores de animales, personal de salud y residentes en zonas inundadas o sin saneamiento básico. Los niños y quienes realizan actividades recreativas en charcos o acequias también figuran entre los más expuestos.