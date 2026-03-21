Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

MINSA anuncia alerta sanitaria tras fallecidos por leptospirosis: ¿quiénes son los más vulnerables al contagio?

Minsa confirma tres fallecidos y más de mil casos de leptospirosis en el año, intensificando operativos para proteger a poblaciones vulnerables.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    MINSA anuncia alerta sanitaria tras fallecidos por leptospirosis: ¿quiénes son los más vulnerables al contagio?
    Alerta por muertes de leptospirosis en Perú: quiénes son más vulnerables y acciones del Minsa. | Composición Wapa
    MINSA anuncia alerta sanitaria tras fallecidos por leptospirosis: ¿quiénes son los más vulnerables al contagio?

    La leptospirosis ha activado las alertas sanitarias en Perú, tras confirmarse oficialmente tres muertes y más de 1.000 casos en lo que va de 2026, según el Ministerio de Salud (Minsa).

    El brote afecta principalmente a las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín, y se asocia al aumento de lluvias e inundaciones, que facilitan la propagación de la bacteria Leptospira. Las autoridades intensifican operativos y campañas para frenar su avance.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

    ¿Qué es la leptospirosis, cómo se contagia y cuáles son los síntomas?


    La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente a través de la orina de animales, especialmente roedores. El contagio ocurre al entrar en contacto con agua o suelos contaminados, una situación común en zonas con fuertes lluvias.

    El Minsa señala que sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular. Si no se detecta y trata a tiempo, la enfermedad puede avanzar rápidamente y causar complicaciones graves.

    Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú (CDC Perú), la alerta sanitaria se extiende a 25 regiones en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: ¿Cómo reconocer sus síntomas?

    ¿Cuáles son las personas más vulnerables al contagio de leptospirosis? Minsa responde


    El Ministerio de Salud implementa acciones para frenar la leptospirosis, incluyendo campañas de prevención, distribución de insumos médicos, vigilancia en centros de salud, capacitación de profesionales, análisis de agua y promoción de desinfección domiciliaria y comunitaria, buscando controlar la propagación de la enfermedad y proteger a las poblaciones vulnerables.

    Las poblaciones consideradas de alto riesgo incluyen a: agricultores, trabajadores de limpieza, criadores de animales, personal de salud y residentes en zonas inundadas o sin saneamiento básico. Los niños y quienes realizan actividades recreativas en charcos o acequias también figuran entre los más expuestos.

    El Minsa recomienda evitar contacto con agua estancada, usar botas y guantes, lavar manos, tapar recipientes y eliminar basura en bolsas cerradas. No automedicarse y acudir a un centro de salud ante fiebre, dolor muscular, de cabeza o enrojecimiento ocular. Hasta la semana epidemiológica 10 se registran 1.045 casos y tres muertes por leptospirosis.

    SOBRE EL AUTOR:
    MINSA anuncia alerta sanitaria tras fallecidos por leptospirosis: ¿quiénes son los más vulnerables al contagio?
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡16 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este sábado 21 de marzo: conoce AQUÍ los distritos afectados

    Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: ¿Cómo reconocer sus síntomas?

    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

    Lo Último | Sismo se REGISTRA en Perú HOY JUEVES 19 de marzo: IGP comparte en dónde fue el epicentro

    ¡ATENCIÓN DOCENTES! Gobierno confirma BONO EN MARZO con fuerte inversión estatal

    Lo más vistos en Ocio

    Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes por S/3.300: estos serán los beneficiados

    ¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;