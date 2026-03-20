ALERTA SANITARIA en Lima: Clausuran 16 famosas boticas por vender medicamentos vencidos y en condiciones insalubres

Las autoridades de salud llevaron a cabo operativos conjuntos en distintos distritos , donde identificaron la venta y el almacenamiento de medicamentos en condiciones inadecuadas, además de la falta de supervisión profesional en los locales intervenidos.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad sanitaria del Ministerio de Salud, dispuso el cierre de 16 boticas en distintos distritos de Lima debido a la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos vencidos, así como por su inadecuado almacenamiento.

Estas intervenciones, ejecutadas de manera conjunta con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y la Policía Nacional, buscan reducir riesgos inmediatos para la salud pública y asegurar la seguridad farmacéutica en la capital.

Uno de los resultados de estos operativos fue la detención de cuatro personas por parte de la Policía Nacional. De acuerdo con Vanessa Brigada, jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, durante las acciones simultáneas se incautaron medicamentos y dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en malas condiciones de conservación, los cuales, según indicó, "pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas", según informó el Ministerio de Salud en su comunicado oficial.

Las intervenciones también incluyeron locales que operaban sin autorización y otros que no exigían receta médica para productos restringidos. Brigada exhortó a la ciudadanía a reportar estos hechos a través del portal web www.digemid.minsa.gob.pe y resaltó la importancia de mantener la vigilancia para proteger la salud pública.

Clausura de boticas en Lima por venta de medicamentos vencidos

Como parte del operativo, se clausuraron cinco boticas en la cuadra 6 del jirón Chancay, en el Cercado de Lima, donde los inspectores encontraron dispositivos como aerocámaras para inhaladores y agujas para inyecciones vencidas, además de productos almacenados a altas temperaturas y en ambientes sin condiciones básicas de higiene. También se decomisó vinagre bully falsificado, lo que evidenció la presencia de productos adulterados en la venta minorista.

En San Martín de Porres se cerraron cuatro establecimientos, donde destacó la ausencia del químico farmacéutico responsable. Entre los locales intervenidos figuran El Pacífico (av. Zarumilla), Hogar y Salud (av. Tomás Valle), América y Mi Ahorro (av. Eduardo de Habich), todos ubicados en zonas de alto tránsito.

Una situación similar se registró en el distrito de Ate, donde se ordenó la clausura de cuatro boticas informales: Farmabiotic (calle La Esperanza 515), Botica y Bazar (av. La Esperanza 99), Librería Bazar (av. Alfonso Ugarte Mz. C, Lt. 10, Asoc. 1 de enero) y D&L Farma (A.H. San Antonio Mz. B, Lt. 21). Todas operaban sin autorización, no contaban con director técnico y vendían productos sujetos a receta sin solicitar el documento correspondiente.

En Villa María del Triunfo, con apoyo de la Policía Nacional y la municipalidad, se intervino en los alrededores del mercado Cooperativo San Gabriel para cerrar tres boticas: Joven (jr. San Eugenio 180), Duo Farma (jr. San Antonio 315) y G y F (jr. San Eugenio 178). Ninguna contaba con farmacéutico responsable ni con autorización sanitaria.