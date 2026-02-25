Marisel Linares es incluida de manera formal en investigación por presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. ¿Qué dijo el Ministerio Público ?

Marisel Linares será INVESTIGADA por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de ENCUBRIMIENTO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Marisel Linares será INVESTIGADA por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de ENCUBRIMIENTO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El diario Perú21 informó que el Ministerio Público decidió incorporar formalmente a Marisel Linares dentro de la investigación que se sigue contra su hijastro, Adrián Villar, quien enfrenta acusaciones por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono del lugar del accidente, luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, causándole la muerte.

De acuerdo con el documento fiscal, Linares presentó un escrito en el que afirma ser la propietaria del vehículo que, según las indagaciones, fue utilizado por Villar para atropellar a la joven el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

Asimismo, el expediente señala que “terceras personas habrían participado con la finalidad de sustraer de la justicia a la persona de Adrián Alonso Villar Chirinos, conforme se evidencia en las cámaras de vigilancia de la Municipalidad distrital de San Isidro”.

Por este motivo, Linares fue incorporada oficialmente en la investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.