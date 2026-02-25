Wapa.pe
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Marisel Linares será investigada por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de encubrimiento

Marisel Linares es incluida de manera formal en investigación por presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. ¿Qué dijo el Ministerio Público?

    Marisel Linares será investigada por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de encubrimiento
    Marisel Linares será INVESTIGADA por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de ENCUBRIMIENTO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Marisel Linares será investigada por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de encubrimiento

    El diario Perú21 informó que el Ministerio Público decidió incorporar formalmente a Marisel Linares dentro de la investigación que se sigue contra su hijastro, Adrián Villar, quien enfrenta acusaciones por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono del lugar del accidente, luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, causándole la muerte.

    De acuerdo con el documento fiscal, Linares presentó un escrito en el que afirma ser la propietaria del vehículo que, según las indagaciones, fue utilizado por Villar para atropellar a la joven el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

    Asimismo, el expediente señala que “terceras personas habrían participado con la finalidad de sustraer de la justicia a la persona de Adrián Alonso Villar Chirinos, conforme se evidencia en las cámaras de vigilancia de la Municipalidad distrital de San Isidro”.

    PUEDES LEER: Enamorada de Adrián Villar se pronuncia en exclusiva tras accidente de Lizeth Marsano

    Por este motivo, Linares fue incorporada oficialmente en la investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.

    En paralelo, continúan las diligencias contra Adrián Villar por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, así como por omisión de socorro en perjuicio de Lizeth Marzano. También se le investiga por el delito contra la administración de justicia, específicamente por fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial.

    Marisel Linares será investigada por el Ministerio Público tras atropello de Lizeth Marzano por delito de encubrimiento
