Enamorada de Adrián Villar se pronuncia en exclusiva tras accidente de Lizeth Marsano

Enamorada de Adrián Villar se pronuncia en exclusiva tras accidente de Lizeth Marsano

Francesa Montenegro y su papá Juan Montenegro llegaron de manera voluntaria con la PNP a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito.

    Francesca Montenegro decidió pronunciarse públicamente y envió un mensaje directo a los familiares de la víctima, expresando su respaldo en medio de la difícil situación.

    “Comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noviera. Desde el primer momento que yo me enteré de la situación, del cual no estuve en el vehículo, lo primero que exigí a él, con quien compartí mucho tiempo de mi vida, fue que se entregue y esté claro con la justicia”, señaló.

    La influencer también explicó que, en un inicio, estuvo dispuesta a acompañarlo para que asumiera su responsabilidad, pero finalmente se tomaron decisiones externas que cambiaron el rumbo de los hechos.

    En tanto, el padre de su pareja, Juan Montenegro, fue contundente al referirse a las consecuencias legales del caso. “La persona que cometió el delito se ponga de una vez donde debe estar y que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda”, afirmó.

