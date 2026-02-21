Parque de las Leyendas con entradas GRATIS para este domingo 22 de febrero: descubre quiénes podrán ingresar SIN PAGAR

Este domingo 22 de febrero, el Parque de las Leyendas celebra el 'Capibara Fest', una actividad familiar con acceso gratuito para este grupo.

Estas son las actividades en el Parque de las Leyendas este domingo 22 de febrero | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina

Estas son las actividades en el Parque de las Leyendas este domingo 22 de febrero | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina

Este domingo 22 de febrero podrás disfrutar de un fin de semana diferente en el Parque de las Leyendas en el 'Capibara Fest', una actividad para personas de todas las edades. Lo mejor de esta agenda es que muchos podrán ingresar gratis a las inmediaciones del parque. Conoce en esta nota quiénes obtendrán el beneficio.

¿Quiénes podrán entrar gratis al Parque de las Leyendas?

Uno de los incentivos más llamativos del evento será el acceso gratuito para un grupo limitado de asistentes infantiles. La organización anunció que los primeros 50 niños menores de 13 años que lleguen vestidos o caracterizados como capibara podrán ingresar sin pagar entrada.

“Si eres el fanático más grande de los capibaras… ¡este es tu momento! Los primeros 50 niños que lleguen caracterizados de capibara este domingo 22 de febrero tendrán ingreso gratuito al Capibara Fest. Corre, no te quedes fuera… ¡te esperamos para vivirla al máximo!”, se lee en el post publicado en las redes sociales del parque.

Debido a que el beneficio solo se otorgará a quienes estén entre los primeros en llegar, se aconseja a los padres asistir con anticipación para asegurar el ingreso sin costo de sus hijos. La jornada comenzará desde las 11 a.m. en la Explanada de Chabuca Granda, donde el público será recibido con presentaciones de batucada que marcarán el inicio de las actividades.

El evento contará con espacios temáticos especialmente acondicionados para fotografías, con escenografías inspiradas en el capibara y pensadas para compartir momentos en familia. También habrá puestos de merchandising oficial con artículos exclusivos relacionados con el festival.

Para enfrentar el calor del verano, los organizadores prepararon dinámicas acuáticas como “Al agua Capibara”, en la que asistentes de todas las edades podrán refrescarse con aspersores instalados en el recinto. La programación incluye además sesiones de zumba al aire libre, promoviendo la participación colectiva a través de la música y el movimiento.

En el plano artístico, el público podrá disfrutar de la presentación de Rogelio Callupe, reconocido por su imitación de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. El cierre musical estará a cargo de Hermanos Amaya, quienes interpretarán éxitos como “Lejos de ti” y el Mix de Selena para despedir la jornada con un ambiente festivo.

Todas las actividades programadas forman parte de la experiencia incluida en el costo de la entrada general, y los organizadores recomiendan revisar sus canales oficiales para conocer más detalles sobre horarios y acceso.

Precios de entradas y modalidades de compra

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través del sitio web oficial del parque, además de las plataformas digitales Yape y Joinnus. En cuanto a las tarifas, el ingreso general tiene un valor de S/20 para adultos, S/10 para niños entre 3 y 12 años, y S/4 para adultos mayores.