Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Parque de las Leyendas con entradas GRATIS para este domingo 22 de febrero: descubre quiénes podrán ingresar SIN PAGAR

Este domingo 22 de febrero, el Parque de las Leyendas celebra el 'Capibara Fest', una actividad familiar con acceso gratuito para este grupo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Parque de las Leyendas con entradas GRATIS para este domingo 22 de febrero: descubre quiénes podrán ingresar SIN PAGAR
    Estas son las actividades en el Parque de las Leyendas este domingo 22 de febrero | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina
    Parque de las Leyendas con entradas GRATIS para este domingo 22 de febrero: descubre quiénes podrán ingresar SIN PAGAR

    Este domingo 22 de febrero podrás disfrutar de un fin de semana diferente en el Parque de las Leyendas en el 'Capibara Fest', una actividad para personas de todas las edades. Lo mejor de esta agenda es que muchos podrán ingresar gratis a las inmediaciones del parque. Conoce en esta nota quiénes obtendrán el beneficio.

    wapa.pe

    VER MÁS: Tía del policía arrastrado por el río Rímac LLORA y suplica encontrarlo: “Él daba su vida por los animales”

    ¿Quiénes podrán entrar gratis al Parque de las Leyendas?

    Uno de los incentivos más llamativos del evento será el acceso gratuito para un grupo limitado de asistentes infantiles. La organización anunció que los primeros 50 niños menores de 13 años que lleguen vestidos o caracterizados como capibara podrán ingresar sin pagar entrada.

    “Si eres el fanático más grande de los capibaras… ¡este es tu momento! Los primeros 50 niños que lleguen caracterizados de capibara este domingo 22 de febrero tendrán ingreso gratuito al Capibara Fest. Corre, no te quedes fuera… ¡te esperamos para vivirla al máximo!”, se lee en el post publicado en las redes sociales del parque.

    wapa.pe

    Debido a que el beneficio solo se otorgará a quienes estén entre los primeros en llegar, se aconseja a los padres asistir con anticipación para asegurar el ingreso sin costo de sus hijos. La jornada comenzará desde las 11 a.m. en la Explanada de Chabuca Granda, donde el público será recibido con presentaciones de batucada que marcarán el inicio de las actividades.

    El evento contará con espacios temáticos especialmente acondicionados para fotografías, con escenografías inspiradas en el capibara y pensadas para compartir momentos en familia. También habrá puestos de merchandising oficial con artículos exclusivos relacionados con el festival.

    Para enfrentar el calor del verano, los organizadores prepararon dinámicas acuáticas como “Al agua Capibara”, en la que asistentes de todas las edades podrán refrescarse con aspersores instalados en el recinto. La programación incluye además sesiones de zumba al aire libre, promoviendo la participación colectiva a través de la música y el movimiento.

    En el plano artístico, el público podrá disfrutar de la presentación de Rogelio Callupe, reconocido por su imitación de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. El cierre musical estará a cargo de Hermanos Amaya, quienes interpretarán éxitos como “Lejos de ti” y el Mix de Selena para despedir la jornada con un ambiente festivo.

    Todas las actividades programadas forman parte de la experiencia incluida en el costo de la entrada general, y los organizadores recomiendan revisar sus canales oficiales para conocer más detalles sobre horarios y acceso.

    wapa.pe

    TE INTERESA: EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Precios de entradas y modalidades de compra

    Los interesados pueden adquirir sus entradas a través del sitio web oficial del parque, además de las plataformas digitales Yape y Joinnus. En cuanto a las tarifas, el ingreso general tiene un valor de S/20 para adultos, S/10 para niños entre 3 y 12 años, y S/4 para adultos mayores.

    Asimismo, se mantiene el acceso gratuito para personas con discapacidad, quienes podrán ingresar sin costo junto a un acompañante, siempre que presenten su carné vigente del Conadis como acreditación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Parque de las Leyendas con entradas GRATIS para este domingo 22 de febrero: descubre quiénes podrán ingresar SIN PAGAR
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Encontraron sin vida a rescatista que se lanzó a río Rímac a rescatar a perrito

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos tres departamentos del país por 24 horas

    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    Lo más vistos en Ocio

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Confirman masivo corte de luz este 19 de febrero por hasta 8 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;