Esta es la dura pena que podría afrontar Natalia Málaga por rayar el auto del hijo de Eva Ayllón

En una reciente entrevista con Amor y Fuego, el abogado del hijo de Eva Ayllón confirmó que pedirán la pena máxima para Málaga, argumentando que su comportamiento agresivo no es un hecho aislado.

"La pena es de tres años de pena privativa de la libertad, el juez puede hacer prisión no efectiva, pero nosotros vamos a pedir que sea efectiva. Para nosotros, este hecho que quedó grabado es una consecuencia de todos los actos agresivos que la comunidad conoce”, declaró Barrenechea.

Francisco García Ayllón denunció públicamente en agosto de 2024 que su auto había sido rayado en reiteradas ocasiones. Según sus declaraciones, no solo su vehículo fue afectado, sino también el de su pareja.

El afectado también comentó que intentó comunicarse con Natalia Málaga enviándole el video donde se la ve cometiendo los daños. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaba.

"Le envié el video a Natalia Málaga, pero en lugar de responderme por lo sucedido, me dijo que ‘tenía fotos’. No puedo intentar hacer un trato con una persona que me amenaza”, expresó.