Temblor en Perú hoy, 14 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Temblor en Huacho, Huaura - Lima
- REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0079
- Fecha y Hora Local: 14/02/2026 09:15:29
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 44km
- Latitud: -11.61
- Longitud: -77.75
- Intensidad: III Huacho
- Referencia: 58 km al S de Huacho, Huaura – Lima
Temblor en Datem del Marañón - Loreto
- REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0078
- Fecha y Hora Local: 12/02/2026 16:52:54
- Magnitud: 4.8
- Profundidad: 149km
- Latitud: -2.45
- Longitud: -77.70
- Referencia: 181 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto