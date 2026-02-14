Wapa.pe
El IGP reporta el último sismo que se dio en el país. 

    Temblor en Huacho, Huaura - Lima

    • REPORTE SÍSMICO
    • IGP/CENSIS/RS 2026-0079
    • Fecha y Hora Local: 14/02/2026 09:15:29
    • Magnitud: 4.2
    • Profundidad: 44km
    • Latitud: -11.61
    • Longitud: -77.75
    • Intensidad: III Huacho
    • Referencia: 58 km al S de Huacho, Huaura – Lima

    Temblor en Datem del Marañón - Loreto

    • REPORTE SÍSMICO
    • IGP/CENSIS/RS 2026-0078
    • Fecha y Hora Local: 12/02/2026 16:52:54
    • Magnitud: 4.8
    • Profundidad: 149km
    • Latitud: -2.45
    • Longitud: -77.70
    • Referencia: 181 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto
