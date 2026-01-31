Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle el dinero de su jubilación: “Ha vaciado cerca de S/ 200.000”

Wapa.pe
Madre acusa a su hija de sustraer sistemáticamente los ahorros de su jubilación, aprovechando el acceso a sus tarjetas y documentos personales.

    La vulnerabilidad de los adultos mayores se evidencia nuevamente en Lima con un caso impactante. Luz Angélica Meneses Tay, de 62 años, denunció que su hija mayor, Rossana Patricia Bravo Meneses, le habría sustraído cerca de S/200.000 de su cuenta de jubilación.

    La víctima, quien padece hipertensión y diabetes, comenzó a sospechar al notar que su primogénita llegaba a casa con artículos y aparatos nuevos, enfrentando así uno de los momentos más difíciles de su vida.

    Hija menor denuncia que Rossana vació S/200.000 de la cuenta de su madre

    Según relató Shirley Bravo Meneses, hija menor de doña Luz, su hermana Rossana era la única con acceso a los documentos personales y tarjetas de crédito de su madre, ya que vivió con ella hasta mayo de 2025. Debido al delicado estado de salud de Luz, Rossana también se encargaba de realizar los retiros de su CTS y fondo de pensiones, conociendo así las fechas de cobro.

    Los estados de cuenta de Luz Angélica Meneses muestran que Rossana Patricia Bravo Meneses realizó retiros en cajeros del Banco de la Nación, llegando a disponer de hasta S/3.000 diarios junto a su pareja, además de efectuar compras de hasta S/5.000 en centros comerciales.

    "Me la traje a mi casa y estuve requiriéndole los documentos (de mi madre) a mi hermana y ella se negó en todo momento a entregarlos. Ella vino sacando ese dinero de manera sistemática, día tras día. En dos a tres meses (de abril a junio de 2025) ha vaciado cerca de S/200.000 de (la cuenta del) Banco de la Nación y US$6.000 del banco Interbank (...) Pecamos de confiada, pensamos que jamás iba a atentar contra su propia madre", sentenció Shirley Bravo Meneses.

    Rossana Patricia Bravo justifica retiros de S/60.000 de la cuenta de su madre

    A través de sus redes sociales, Rossana Patricia Bravo mostraba compras de marcas de lujo como Dior y Louis Vuitton, e incluso se grababa sosteniendo fajos de billetes de S/100. En declaraciones a Arriba mi gente, negó las denuncias en su contra y afirmó que su hermana buscaba perjudicarla. Reconoció haber retirado cerca de S/60.000 de la cuenta de su madre, pero aseguró que el dinero se destinó a remodelar la vivienda de Luz en Villa El Salvador.

    "Yo tengo todas las pruebas. Yo realicé los retiros pero no del monto que ellas (mi hermana y mi mamá) dicen. Eso no solo era para la manutención. Mi mamá tiene una casa que yo me he encargado de remodelarla para que ella pueda alquilarlo. Son tres pisos los que se han remodelado y fumigado (...) Mi mamá está siendo manipulada", sentenció.

    Su hermana desmintió esta versión mostrando videos de la vivienda, evidenciando falta de mantenimiento. El caso ya fue elevado a la Fiscalía y doña Luz espera justicia.

