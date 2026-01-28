Abogado de joven denunciante dio nuevos detalles sobre acusación contra Zambrano, Trauco y Peña: "Existen numerosas constancias"

El abogado de la joven que denunció a Zambrano , Trauco y Peña afirma que existen pruebas físicas y chats que respaldarían la acusación. La investigación continúa.

La denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa sumando capítulos que mantienen en vilo al entorno deportivo. Esta vez, la voz que encendió las alarmas fue la del abogado de la joven denunciante, quien decidió pronunciarse públicamente y revelar que existen indicios que, según su versión, respaldarían la acusación.

Defensa de la denunciante asegura que existen pruebas físicas y mensajes

Luis Deuteris, abogado de la mujer de 22 años, explicó en el programa Ocurre ahora que el caso no se sostiene únicamente en el testimonio de su patrocinada. Según indicó, habría registros, conversaciones y evidencias médicas que reforzarían la hipótesis de que los hechos ocurrieron sin consentimiento.

“Existen numerosas constancias que pueden hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Más allá de los chats con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ha denunciado, hay otras evidencias que marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona”, señaló el letrado.

El abogado también mencionó que, de acuerdo con la versión de la joven, tras ingerir alcohol presentó lagunas de memoria, y aunque no detalló la participación exacta de cada jugador, sostuvo que “hay algunos detalles que dan la sensación de que involucran a los tres, en la misma proporción”.

Investigación en curso y posible cooperación internacional

De acuerdo con reportes difundidos por ATV, los tres futbolistas habrían estado en la habitación del hotel pasada la medianoche, y existirían conversaciones posteriores que formarían parte del expediente. El proceso se encuentra aún en fase de investigación y, debido a que los hechos habrían ocurrido en Uruguay y la denuncia se formalizó en Argentina, se prevé una coordinación entre autoridades de distintos países.

Por ahora, se espera que en los próximos días se conozcan nuevos avances que permitan esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

El padre de Carlos Zambrano también se pronuncia

Marco Zambrano, padre del zaguero peruano, fue abordado por la prensa y, aunque evitó profundizar, confirmó que habló con su hijo sobre la situación.

“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más (…) Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, expresó en el programa Contra Corriente.