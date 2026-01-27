Wapa.pe
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

¿Nuevo paro de transportistas este miércoles 28 de enero a nivel nacional? Esto es lo que se sabe

Este miércoles 28 de enero habrá movilizaciones que impactarán la capital, mientras crece la duda sobre si se trata de un paro nacional.

    ¿Nuevo paro de transportistas este miércoles 28 de enero a nivel nacional? Esto es lo que se sabe
    Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero. | Composición Wapa
    ¿Nuevo paro de transportistas este miércoles 28 de enero a nivel nacional? Esto es lo que se sabe

    Este miércoles 28 de enero se realizará la denominada marcha de la Generación Z, una movilización que busca expresar su rechazo al Gobierno de José Jerí frente a los recientes acontecimientos políticos. La convocatoria ha generado dudas sobre posibles paralizaciones y el impacto en el transporte y el tránsito en la capital. En esta nota te contamos los puntos clave de la protesta para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: DNI electrónico GRATIS todo febrero 2026: Reniec habilita 11 oficinas para tramitarlo sin costo

    Dirigentes de transportistas respaldan la movilización

    Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ratificó que su gremio se sumará a la movilización y explicó que el sector atraviesa una preocupación permanente ante la ausencia de respuestas eficaces de las autoridades.

    “Vamos a estar con ellos porque vivimos en una incertidumbre política y social”, afirmó Campos. También manifestó su molestia por los reiterados ataques: “No pueden seguir atacando con explosivos a los buses y a los negocios. Tenemos que salir a defender la vida”.

    El dirigente criticó además a las autoridades al señalar que “Jerí sigue burlándose y apareciendo con empresarios corruptos”, lo que —según dijo— refleja poco compromiso frente a la delincuencia. Precisó que la concentración será a las 8:00 a. m. en el puente Atocongo, para luego marchar hacia el Congreso.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿Te cambiaron de local de votación? Consulta dónde votar en las Elecciones 2026

    ¿Habrá paro de transportistas este miércoles 28 de enero?

    Aunque en días recientes circularon rumores, los gremios de transporte descartaron la convocatoria a un paro, por lo que el servicio público operará con normalidad. Walter Carrera, presidente de ASOTRANI, afirmó que no hay una paralización acordada y señaló que, aunque algunos grupos asistirán a la marcha de la Generación Z, su asociación no se sumará. Añadió que evalúan una futura protesta en otro contexto.

    "Finalmente, Campos hizo un llamado a todos los gremios y sectores sociales a unirse a esta causa, resaltando que el objetivo principal es exigir justicia para los fallecidos en los ataques extorsivos y lograr acuerdos concretos con las autoridades que permitan frenar la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía."

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Nuevo paro de transportistas este miércoles 28 de enero a nivel nacional? Esto es lo que se sabe
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

