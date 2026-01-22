Joven va a cafetería a trabajar y tomarse un café y le dicen que debe consumir S/35 como mínimo por hora

La cliente, que había llegado al lugar con la intención de trabajar, optó por retirarse al enterarse de la regla y se hizo viral en TikTok .

Una joven se volvió viral en TikTok tras contar una experiencia que vivió en una cafetería ubicada frente a la Plaza de Armas del Cusco, donde le informaron que debía cumplir con un consumo mínimo de S/35 por cada hora que permaneciera en el local. El hecho generó sorpresa y abrió un debate en redes sobre los límites entre el uso del espacio y las políticas comerciales.

La usuaria, identificada como rumbosconconsue, compartió su reacción en un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, principalmente de estudiantes y trabajadores remotos que suelen utilizar estos espacios para cumplir con sus actividades.

“Nunca he visto una cafetería que me quiera cobrar 35 soles por hora”

En su testimonio, la joven relató que solo buscaba un lugar tranquilo para avanzar con sus pendientes, pero no esperaba encontrarse con esa condición.

“El consumo mínimo es 35 soles por hora. Entonces, si me quedo dos horas, tendría que pedir 70 soles. Bueno, ni modo, me voy”, se le escucha decir en el clip.

La peruana agregó que suele trabajar desde cafeterías sin ningún inconveniente, pero esta fue la primera vez que se topó con una regla tan estricta.

“Nunca he visto una cafetería que me quiera cobrar 35 soles mínimo por una hora allí. Este restaurante queda al frente de la Plaza de Armas del Cusco”, comentó visiblemente sorprendida.

Finalmente, decidió retirarse y buscar otro establecimiento donde no le exigieran consumir según el tiempo de permanencia.

“No les interesa si pido un té o un cappuccino”, aseguró al explicar que en el segundo local pudo quedarse sin presiones.

El video de TikTok generó opiniones divididas

La publicación desató una discusión entre quienes apoyaron la postura del restaurante y quienes criticaron la medida por considerarla excesiva.

Algunos usuarios defendieron el consumo mínimo argumentando que muchos clientes ocupan mesas durante horas sin generar ingresos reales para el negocio. Otros, en cambio, señalaron que controlar el tiempo de permanencia podría espantar a potenciales clientes.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “Apoyo a la cafetería”, “Ridículos”, “Va a ocupar una hora la mesa y el restaurante o cafetería va a perder clientes. El parque es gratis”, “Su negocio, sus reglas. Lo bueno es que avisaron antes”, “Mejor trabaja en tu casa y te haces tu café”, “Pero si quieres trabajar, vete a la biblioteca municipal”.