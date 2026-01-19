¿Regalos en efectivo? Yape lanza creativas plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños de forma fácil

La billetera digital presentó una herramienta que permite crear plantillas personalizadas para pedir yapeos de cumpleaños y compartirlas en redes sociales.

El cumpleaños ya no se celebra solo con tortas y regalos tradicionales, también se vive en el mundo digital. Yape, una de las billeteras más usadas del Perú, lanzó una nueva función que permite crear plantillas personalizadas para pedir yapeos como regalo. Esta herramienta facilita compartir mensajes creativos en redes sociales y conectar de forma rápida y práctica con amigos y familiares en una fecha especial.

¿Qué son las nuevas plantillas de cumpleaños de Yape?

Las nuevas plantillas de cumpleaños de Yape son piezas gráficas digitales que permiten solicitar yapeos como regalo de forma creativa y personalizada. Esta opción busca reemplazar los obsequios tradicionales con una alternativa práctica y acorde a las celebraciones actuales.

A través de estas plantillas, el cumpleañero puede compartir mensajes divertidos en redes sociales y facilitar que amigos y familiares colaboren económicamente de manera rápida, sin complicaciones ni coordinaciones adicionales.

¿Cómo se puede utilizar las plantillas?

Desde octubre de 2025, Yape envía correos electrónicos con piezas gráficas para saludar a los usuarios en su cumpleaños. Con esta actualización, la app incluye una plantilla principal con el mensaje: “¡Te invito a festejar mi cumple! No te preocupes por el regalo, ¡acepto yapeos!”, además de dos opciones temáticas para compartir en redes sociales. A diferencia del QR convencional, estos diseños son más atractivos y personalizables, facilitando la organización de celebraciones virtuales o a distancia.

Yapeos digitales: nueva forma celebrar