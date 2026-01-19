Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

¿Regalos en efectivo? Yape lanza creativas plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños de forma fácil

La billetera digital presentó una herramienta que permite crear plantillas personalizadas para pedir yapeos de cumpleaños y compartirlas en redes sociales.

    ¿Regalos en efectivo? Yape lanza creativas plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños de forma fácil
    Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente.
    ¿Regalos en efectivo? Yape lanza creativas plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños de forma fácil

    El cumpleaños ya no se celebra solo con tortas y regalos tradicionales, también se vive en el mundo digital. Yape, una de las billeteras más usadas del Perú, lanzó una nueva función que permite crear plantillas personalizadas para pedir yapeos como regalo. Esta herramienta facilita compartir mensajes creativos en redes sociales y conectar de forma rápida y práctica con amigos y familiares en una fecha especial.

    LEE MÁS: ¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA por lluvias intensas, nieve y granizo en Lima y 18 regiones

    ¿Qué son las nuevas plantillas de cumpleaños de Yape?

    Las nuevas plantillas de cumpleaños de Yape son piezas gráficas digitales que permiten solicitar yapeos como regalo de forma creativa y personalizada. Esta opción busca reemplazar los obsequios tradicionales con una alternativa práctica y acorde a las celebraciones actuales.

    A través de estas plantillas, el cumpleañero puede compartir mensajes divertidos en redes sociales y facilitar que amigos y familiares colaboren económicamente de manera rápida, sin complicaciones ni coordinaciones adicionales.

    TAMBIÉN LEE: No es Machu Picchu: el destino más visitado del Perú está en Lima y tiene récord Guinness

    ¿Cómo se puede utilizar las plantillas?

    Desde octubre de 2025, Yape envía correos electrónicos con piezas gráficas para saludar a los usuarios en su cumpleaños. Con esta actualización, la app incluye una plantilla principal con el mensaje: “¡Te invito a festejar mi cumple! No te preocupes por el regalo, ¡acepto yapeos!”, además de dos opciones temáticas para compartir en redes sociales. A diferencia del QR convencional, estos diseños son más atractivos y personalizables, facilitando la organización de celebraciones virtuales o a distancia.

    Yapeos digitales: nueva forma celebrar

    Este tipo de herramientas apunta a crear una experiencia más cercana y agradable para los usuarios, al tiempo que refuerza la identidad innovadora de la marca. Además, impulsa el uso de transferencias digitales como opción de regalo entre jóvenes y adultos, fomentando vínculos sociales y familiares mediante una celebración más personalizada, dinámica y significativa gracias a las plantillas de cumpleaños.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Regalos en efectivo? Yape lanza creativas plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños de forma fácil
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

