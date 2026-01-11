Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Retraso en Beca 18 genera preocupación por falta de fecha oficial de resultados

Postulantes de Beca 18 protestan tras revelarse que las nuevas becas no fueron prioridad presupuestal. MEF descarta error técnico y crece la incertidumbre.

    Retraso en Beca 18 genera preocupación por falta de fecha oficial de resultados
    Ministerio de Educación no incluyó más becas como prioridad.
    Retraso en Beca 18 genera preocupación por falta de fecha oficial de resultados

    A más de una semana del inicio del 2026, la incertidumbre se ha instalado entre miles de jóvenes que rindieron el Examen Nacional de Preselección de Beca 18, aplicado el 16 de noviembre de 2025. La ausencia de resultados oficiales motivó a un grupo de postulantes a realizar un plantón frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en busca de respuestas concretas sobre el futuro del programa y las 20 mil becas anunciadas por el Ejecutivo.

    La protesta se dio en paralelo a una reunión entre funcionarios del MEF y representantes de la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv), donde se expuso una situación que encendió aún más las alarmas: el presupuesto destinado a nuevas becas no fue considerado una prioridad principal dentro del sector Educación para el 2026.

    Becas nuevas no fueron consideradas prioridad presupuestal

    Tras el encuentro, Anthony Ramos Vargas, presidente de Renajuv, confirmó que el financiamiento para nuevas vacantes de Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo nunca fue catalogado como “prioridad 1”. Según explicó, los S/ 793 millones solicitados para nuevas becas quedaron como “prioridad 2”, lo que significa que su ejecución depende de la disponibilidad de recursos y no está garantizada.

    “Nos confirmaron que nunca fue prioridad uno las becas nuevas. Para continuidad sí hay fondos, pero para nuevas, nunca estuvo presupuestado”, señaló Ramos Vargas. De acuerdo con lo informado en la reunión, entre el 60 % y 70 % del presupuesto educativo para este año fue destinado a cubrir planillas docentes, agotando el denominado “techo presupuestal”.

    Este escenario explica, según los dirigentes juveniles, por qué la publicación de la lista de preseleccionados —prevista inicialmente para diciembre de 2025— fue postergada sin una fecha clara, generando temor de que el número de becas otorgadas sea menor al prometido.

    MEF niega “error técnico” y complica el panorama

    Durante el diálogo con los manifestantes, el MEF descartó que la falta de presupuesto responda a un supuesto “error técnico”, versión que había circulado semanas atrás. “Los señores dicen que por nada del mundo harían algo así como borrar del Excel S/ 793 millones y decir que fue un error técnico. Eso no es así”, afirmó Ramos Vargas tras la reunión.

    Además, se precisó que la transferencia de S/ 83 millones realizada el 31 de diciembre a Pronabec solo puede utilizarse para obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Esto habría afectado directamente a cerca de 2.100 beneficiarios de la Beca Permanencia, quienes no recibieron el pago completo de sus pensiones durante varios meses.

    Otro punto crítico revelado fue que, hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha presentado el informe técnico que sustente la sostenibilidad del programa ni ha solicitado formalmente los S/ 50 millones adicionales aprobados por el Congreso como fondo de contingencia. “No han solicitado aún el presupuesto, no tienen conocimiento de esa solicitud, no se ha pedido ni enviado”, sostuvo el dirigente juvenil.

    Postulantes exigen garantías y fecha oficial

    Ante este panorama, Renajuv anunció que buscará una reunión conjunta con Pronabec, el Minedu y la Defensoría del Pueblo para exigir claridad, transparencia y garantías para los postulantes. Padres de familia y jóvenes continúan esperando una respuesta oficial que defina si las 20 mil becas anunciadas podrán financiarse en su totalidad.

    Por ahora, Pronabec ha reiterado que los resultados se darán a conocer durante enero de 2026, aunque sin precisar una fecha exacta ni detallar cómo se asegurará el financiamiento completo del programa impulsado durante el gobierno de Dina Boluarte.

