El retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios ( CTS ) en Perú será posible para estos trabajadores si cumplen con los requisitos, tras una nueva norma del gobierno.

Quiénes podrán hacer el retiro total de CTS después de 2026 y qué requisitos debe cumplir | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

El retiro del 100% de la CTS después de 2026 ya es una realidad para un grupo específico de trabajadores en el Perú. Una nueva norma aprobada por el Ejecutivo define quiénes son los trabajadores que podrán acceder a este beneficio de manera permanente y sin restricciones. La medida busca atender situaciones de alta vulnerabilidad vinculadas a la salud. Conoce a quiénes alcanza esta disposición y cómo funciona.

¿Quiénes acceden al retiro total de la CTS tras 2026?

El Gobierno oficializó el Decreto Supremo N.º 007-2025-TR, una disposición que habilita la liberación del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios para un grupo puntual de trabajadores. La medida establece un marco excepcional y no general, enfocado en situaciones de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con la norma, el beneficio alcanza a personas diagnosticadas con enfermedad terminal o cáncer, quienes podrán disponer de la totalidad de sus fondos acumulados sin restricciones de monto ni plazos adicionales.

La finalidad de esta decisión es garantizar liquidez inmediata a los trabajadores formales que atraviesan cuadros de salud complejos, permitiéndoles cubrir tratamientos, medicamentos y otros gastos médicos desde las primeras fases del proceso.

A diferencia de otros mecanismos temporales de liberación de la CTS, esta nueva disposición establece un acceso continuo y sin fecha de caducidad para los trabajadores que acrediten una condición médica grave ante su centro laboral. El cambio normativo se concreta mediante la incorporación del artículo 14-A al reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, con el objetivo de simplificar el procedimiento.

La norma contempla que el beneficiario pueda retirar la totalidad del dinero depositado en su cuenta CTS, sin excepciones ni topes. Esto incluye no solo el monto principal acumulado, sino también todos los intereses generados hasta el momento en que se presenta la solicitud.

Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se precisó que el ejercicio de este derecho es automático y obligatorio, por lo que ni las empresas ni las entidades financieras pueden imponer trabas, requisitos adicionales o retrasos en el desembolso.

Requisitos para retirar la CTS después de 2026

Para acceder al retiro total de la Compensación por Tiempo de Servicios bajo esta modalidad excepcional, el trabajador deberá cumplir con una serie de condiciones formales. Estos son los requisitos indispensables y su respectiva explicación:

Certificado médico válido

El solicitante debe presentar un certificado emitido por un médico colegiado y habilitado. Este documento puede provenir tanto de un centro de salud público como de una clínica privada.

Identificación del establecimiento de salud

El certificado debe detallar claramente el nombre y la dirección del establecimiento donde el trabajador recibe atención médica, garantizando la trazabilidad del diagnóstico.

Datos completos del trabajador

Es obligatorio que el documento consigne el nombre completo del paciente, su número de DNI y el registro correspondiente a su historia clínica, a fin de validar su identidad.

Diagnóstico médico específico

El informe debe indicar de manera expresa si se trata de una enfermedad terminal o de un diagnóstico de cáncer, ya que solo estas condiciones habilitan el retiro del 100% de la CTS.

Firma y colegiatura del médico tratante