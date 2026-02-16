CONFIRMADO | LATAM Airlines informa que anula los vuelos a esta provincia del país desde hoy

Wapa.pe
Los pasajeros que resulten afectados tienen la opción de reprogramar su vuelo o solicitar la devolución del dinero. Así lo informó Latam.

    ¡Atención, viajeros! LATAM Airlines Perú anunció la suspensión temporal de sus vuelos y operaciones hacia una ciudad del país, medida que comenzó a aplicarse desde el domingo 15 de febrero. La decisión responde a motivos de seguridad vinculados a la infraestructura aeroportuaria. A continuación, te contamos qué destino está afectado, por qué se tomó esta determinación y cuánto tiempo durará.

    LATAM suspende vuelos hacia Jaén por problemas en el aeropuerto

    El destino nacional que se quedará sin operaciones aéreas es la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca. La aerolínea explicó que la paralización se debe al deterioro de la pista de aterrizaje del aeropuerto Fernando Belaunde Terry, condición que impide garantizar la seguridad de las operaciones.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Temblor en Perú hoy, 16 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    wapa.pe

    De acuerdo con la compañía, las labores de mejora y mantenimiento corresponden a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), entidad encargada de la infraestructura aeroportuaria en el país, la cual decidió cerrar temporalmente el terminal aéreo para ejecutar los trabajos necesarios.

    ¿Cuánto tiempo estarán suspendidos los vuelos?

    LATAM informó que la interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de 60 días calendario, periodo estimado para que CORPAC concluya las obras de mantenimiento.

    Frente a esta situación, la aerolínea habilitó alternativas para los pasajeros afectados, quienes podrán solicitar cambios de fecha, devoluciones o reprogramar sus viajes hacia aeropuertos cercanos, como:

    • Chiclayo
    • Cajamarca
    • Tarapoto

    Finalmente, la empresa recomendó gestionar cualquier solicitud a través de la sección “Mis Viajes”, disponible tanto en la aplicación móvil como en su página web oficial. Las operaciones se reanudarán una vez que CORPAC confirme que la pista cumple con las condiciones óptimas

