Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 02:19 a. m., a 134 km al oeste de Trujillo, Trujillo - La Libertad . El temblor de hoy, lunes 16 de febrero de 2026, tuvo una profundidad de 16 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.