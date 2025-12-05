Nostradamus dejó catastróficas predicciones sobre el fin del 2025: ¿Qué pasará?

Con el cierre del año próximo, distintas interpretaciones indican que Nostradamus habría previsto posibles escenarios de crisis a nivel mundial.

Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, redactó en el siglo XVI su famosa obra Las Profecías, integrada por más de 900 cuartetas llenas de simbolismo. Aunque su estilo críptico ha dado lugar a múltiples interpretaciones, cada vez que el mundo enfrenta periodos de incertidumbre, sus escritos vuelven a cobrar relevancia.

En esta oportunidad, especialistas en sus textos aseguran que varias de sus visiones podrían relacionarse con el final del 2025, despertando preocupación entre quienes creen en su capacidad de anticipar grandes sucesos.

Predicciones de guerra y crisis global

Una de las interpretaciones más discutidas sostiene que Nostradamus habría advertido sobre la influencia de Marte, planeta ligado a la guerra en la astrología. Esto se traduciría en posibles conflictos armados o tensiones internacionales que podrían intensificarse hacia diciembre de 2025.

Asimismo, se mencionan crisis económicas y sociales que afectarían a distintas regiones del mundo, reforzando la idea de un cierre de año marcado por la inestabilidad.

Fenómenos naturales y catástrofes

Otra lectura de las cuartetas señala la posibilidad de eventos climáticos extremos, como tormentas, terremotos o inundaciones, que podrían afectar diversas áreas del planeta. Estas interpretaciones se vinculan con el aumento de desastres naturales en los últimos años y la vulnerabilidad de las poblaciones frente al cambio climático.

Los seguidores de Nostradamus consideran que estas advertencias son un llamado a la preparación y a la conciencia sobre la fragilidad del entorno.

Entre el mito y la realidad