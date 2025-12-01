Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

¡CHAMBA SÍ HAY! Asiste a la MARATÓN DEL EMPLEO en Lima: masiva convocatoria ofrecerá más de 400 vacantes laborales

El Ministerio de Trabajo anuncia la Maratón del Empleo en Lima Este, con más de 400 vacantes para quienes buscan nuevas oportunidades y estabilidad laboral.

    ¡Atención, buscadores de empleo! El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció una nueva oportunidad para quienes buscan estabilidad y mejores condiciones laborales. Se trata de la Maratón del Empleo en Lima Este, un evento que abrirá puertas a cientos de familias antes de fin de año. Con más de 400 vacantes disponibles, esta jornada se presenta como una excelente opción para ingresar al mercado laboral formal.

    ¿Cuándo y dónde será la Maratón del Empleo en Lima Este?

    El evento tendrá lugar este domingo 3 de diciembre en el Centro de Empleo de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor población y necesidad de oportunidades laborales del país.

    • Dirección: Centro de Empleo, sede SJL, Av. Germánio con Jr. Vanadio s/n
    • Referencia: A la altura del paradero 17 de la Av. Las Flores)
    • Horario: De 9:00 a. m. a 12:00 m.
    Más de 400 vacantes y asesoría laboral en SJL

    La campaña está dirigida a quienes buscan un empleo formal, con todos los beneficios y respaldo legal. El mensaje es contundente: el trabajo formal cambia vidas. Además, durante la actividad, los participantes podrán postular en el momento y recibir apoyo del Centro de Empleo.

    Quienes asistan tendrán acceso a asesoría laboral y podrán aplicar a diversas empresas confiables. El Ministerio destaca: “¡Más de 400 vacantes! Este 3 de diciembre, acércate al Centro de Empleo de San Juan de Lurigancho. Atención de 9 a. m. a 12 m.”

    ¡CHAMBA SÍ HAY! Asiste a la MARATÓN DEL EMPLEO en Lima: masiva convocatoria ofrecerá más de 400 vacantes laborales
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

