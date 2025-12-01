El Ministerio de Trabajo anuncia la Maratón del Empleo en Lima Este, con más de 400 vacantes para quienes buscan nuevas oportunidades y estabilidad laboral.

¡Atención, buscadores de empleo! El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció una nueva oportunidad para quienes buscan estabilidad y mejores condiciones laborales. Se trata de la Maratón del Empleo en Lima Este, un evento que abrirá puertas a cientos de familias antes de fin de año. Con más de 400 vacantes disponibles, esta jornada se presenta como una excelente opción para ingresar al mercado laboral formal.

¿Cuándo y dónde será la Maratón del Empleo en Lima Este?

El evento tendrá lugar este domingo 3 de diciembre en el Centro de Empleo de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor población y necesidad de oportunidades laborales del país.

Dirección: Centro de Empleo, sede SJL, Av. Germánio con Jr. Vanadio s/n

Referencia: A la altura del paradero 17 de la Av. Las Flores)

Horario: De 9:00 a. m. a 12:00 m.

Más de 400 vacantes y asesoría laboral en SJL

La campaña está dirigida a quienes buscan un empleo formal, con todos los beneficios y respaldo legal. El mensaje es contundente: el trabajo formal cambia vidas. Además, durante la actividad, los participantes podrán postular en el momento y recibir apoyo del Centro de Empleo.