Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este este sábado 29 de noviembre e invita a los vecinos a almacenar suficiente agua durante la interrupción.

Sedapal anuncia corte de servicio en este distrito de Lima durante el 29 de noviembre. | Composición Wapa

¡Atención, vecinos! Sedapal informó a través de sus redes sociales que este sábado 29 de noviembre el distrito de Carabayllo permanecerá sin agua potable durante 9 horas. La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento, específicamente la limpieza de los reservorios correspondientes al sector 382.

Zonas y horarios afectados por corte de agua

El corte del servicio programado para este 29 de noviembre iniciará a las 12:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. En su comunicado, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes, para minimizar los efectos de la interrupción.

Habilitación Urbana Los Álamos de Carabayllo

Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I

Habilitación Urbana La Ensenada 2.ª etapa

Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa

Urb. La Alameda de Carabayllo

Ante cualquier duda o problema con el restablecimiento del servicio, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, donde deberás brindar tus datos respectivos y el número de suministro del medidor. Puedes encontrarlo en la parte superior de tu recibo de agua de Sedapal.

Consejos ante el corte de agua