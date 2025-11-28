Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua este 29 de noviembre por 9 horas: estos son los distritos afectados

Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este este sábado 29 de noviembre e invita a los vecinos a almacenar suficiente agua durante la interrupción.

    Sedapal anuncia corte de servicio en este distrito de Lima durante el 29 de noviembre. | Composición Wapa
    ¡Atención, vecinos! Sedapal informó a través de sus redes sociales que este sábado 29 de noviembre el distrito de Carabayllo permanecerá sin agua potable durante 9 horas. La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento, específicamente la limpieza de los reservorios correspondientes al sector 382.

    Zonas y horarios afectados por corte de agua

    El corte del servicio programado para este 29 de noviembre iniciará a las 12:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. En su comunicado, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes, para minimizar los efectos de la interrupción.

    • Habilitación Urbana Los Álamos de Carabayllo
    • Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I
    • Habilitación Urbana La Ensenada 2.ª etapa
    • Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa
    • Urb. La Alameda de Carabayllo

    Ante cualquier duda o problema con el restablecimiento del servicio, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, donde deberás brindar tus datos respectivos y el número de suministro del medidor. Puedes encontrarlo en la parte superior de tu recibo de agua de Sedapal.

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
