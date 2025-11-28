Sedapal anuncia corte de agua este 29 de noviembre por 9 horas: estos son los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, vecinos! Sedapal informó a través de sus redes sociales que este sábado 29 de noviembre el distrito de Carabayllo permanecerá sin agua potable durante 9 horas. La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento, específicamente la limpieza de los reservorios correspondientes al sector 382.
Zonas y horarios afectados por corte de agua
El corte del servicio programado para este 29 de noviembre iniciará a las 12:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. En su comunicado, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes, para minimizar los efectos de la interrupción.
- Habilitación Urbana Los Álamos de Carabayllo
- Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I
- Habilitación Urbana La Ensenada 2.ª etapa
- Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa
- Urb. La Alameda de Carabayllo
Ante cualquier duda o problema con el restablecimiento del servicio, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, donde deberás brindar tus datos respectivos y el número de suministro del medidor. Puedes encontrarlo en la parte superior de tu recibo de agua de Sedapal.
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.