La convocatoria laboral estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025; se recomienda revisar con anticipación requisitos, formatos y anexos de cada puesto.

La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, lanzó su convocatoria laboral CAS para diciembre de 2025, dirigida a profesionales, técnicos, estudiantes y postulantes con secundaria completa. Se ofrecen 29 vacantes en áreas como administración, legal, planeamiento, logística y servicios generales, con sueldos que van de S/ 2.200 a S/ 7.000, según el perfil.

Las plazas están ubicadas en el Callao y la postulación estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos para asegurar una postulación correcta y completa.

¿Cuáles son los requisitos generales que solicita la Municipalidad de Bellavista a los postulantes?

La convocatoria se realiza bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Cada postulante debe revisar las bases de su plaza para conocer los documentos requeridos, como DNI, declaraciones juradas, experiencia mínima, títulos completos y CV documentado. Los niveles de estudio solicitados varían según el puesto, abarcando desde secundaria completa hasta estudios superiores.

Secundaria completa

Técnicos titulados

Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)

Egresados universitarios y bachilleres

Profesionales titulados y colegiados en algunos casos

Los sueldos van entre S/ 2.200, S/ 2.500, S/ 3.500, S/ 4.000, S/ 4.500, S/ 5.000, S/ 5.500, S/ 6.000 y S/ 7.000, dependiendo del cargo.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Bellavista? (29 puestos)

Plazas para profesionales titulados / colegiados

Especialista en Gestión de Recursos Humanos – S/ 6.000

Especialista en Gestión de las Compensaciones – S/ 6.000

Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – S/ 4.000

Especialista en Modernización del Estado – S/ 4.000

Abogado(a) – S/ 5.500

Abogado(a) Civil – S/ 4.500

Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – S/ 4.500

Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – S/ 6.000

Coordinador/a en Presupuesto Público – S/ 7.000

Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – S/ 5.500

Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – S/ 5.500

Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – S/ 6.000

Abogado(a) – S/ 5.000

Plazas para bachilleres / egresados universitarios

Asistente Legal – S/ 3.000

Asistente Legal (egresado) – S/ 2.800

Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – S/ 5.500

Analista en Gestión de Procesos Administrativos – S/ 4.500

Plazas para estudiantes universitarios

Asistente Administrativo (desde IV ciclo) – S/ 4.000

Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – S/ 4.500

Asistente Administrativo (desde V ciclo) – S/ 3.800

Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – S/ 3.500

Plazas técnicas

Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – S/ 3.000

Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – S/ 4.700

Plazas con secundaria completa

Auxiliar de Almacén – S/ 2.500

Auxiliar Administrativo – S/ 3.500

Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – S/ 2.200

Enlace de postulación:

Los interesados deberán presentar sus documentos de manera física en la mesa de partes de la Municipalidad de Bellavista, ubicada en el Jr. Francisco Bolognesi N° 498. Conoce las bases oficiales en el siguiente LINK, revisa los requisitos y documentos AQUÍ. Recuerda que la fecha límite de postulación está hasta el 1 de diciembre.