Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

Municipalidad de Bellavista lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/7,000 para técnicos, egresados y secundaria completa

La convocatoria laboral estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025; se recomienda revisar con anticipación requisitos, formatos y anexos de cada puesto.

    La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, lanzó su convocatoria laboral CAS para diciembre de 2025, dirigida a profesionales, técnicos, estudiantes y postulantes con secundaria completa. Se ofrecen 29 vacantes en áreas como administración, legal, planeamiento, logística y servicios generales, con sueldos que van de S/ 2.200 a S/ 7.000, según el perfil.

    Las plazas están ubicadas en el Callao y la postulación estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos para asegurar una postulación correcta y completa.

    ¿Cuáles son los requisitos generales que solicita la Municipalidad de Bellavista a los postulantes?

    La convocatoria se realiza bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Cada postulante debe revisar las bases de su plaza para conocer los documentos requeridos, como DNI, declaraciones juradas, experiencia mínima, títulos completos y CV documentado. Los niveles de estudio solicitados varían según el puesto, abarcando desde secundaria completa hasta estudios superiores.

    • Secundaria completa
    • Técnicos titulados
    • Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)
    • Egresados universitarios y bachilleres
    • Profesionales titulados y colegiados en algunos casos

    Los sueldos van entre S/ 2.200, S/ 2.500, S/ 3.500, S/ 4.000, S/ 4.500, S/ 5.000, S/ 5.500, S/ 6.000 y S/ 7.000, dependiendo del cargo.

    ¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Bellavista? (29 puestos)

    Plazas para profesionales titulados / colegiados

    • Especialista en Gestión de Recursos Humanos – S/ 6.000
    • Especialista en Gestión de las Compensaciones – S/ 6.000
    • Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – S/ 4.000
    • Especialista en Modernización del Estado – S/ 4.000
    • Abogado(a) – S/ 5.500
    • Abogado(a) Civil – S/ 4.500
    • Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – S/ 4.500
    • Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – S/ 6.000
    • Coordinador/a en Presupuesto Público – S/ 7.000
    • Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – S/ 5.500
    • Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – S/ 5.500
    • Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – S/ 6.000
    • Abogado(a) – S/ 5.000
    Plazas para bachilleres / egresados universitarios

    • Asistente Legal – S/ 3.000
    • Asistente Legal (egresado) – S/ 2.800
    • Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – S/ 5.500
    • Analista en Gestión de Procesos Administrativos – S/ 4.500

    Plazas para estudiantes universitarios

    • Asistente Administrativo (desde IV ciclo) – S/ 4.000
    • Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – S/ 4.500
    • Asistente Administrativo (desde V ciclo) – S/ 3.800
    • Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – S/ 3.500

    Plazas técnicas

    • Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – S/ 3.000
    • Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – S/ 4.700

    Plazas con secundaria completa

    • Auxiliar de Almacén – S/ 2.500
    • Auxiliar Administrativo – S/ 3.500
    • Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – S/ 2.200

    Enlace de postulación:

    Los interesados deberán presentar sus documentos de manera física en la mesa de partes de la Municipalidad de Bellavista, ubicada en el Jr. Francisco Bolognesi N° 498. Conoce las bases oficiales en el siguiente LINK, revisa los requisitos y documentos AQUÍ. Recuerda que la fecha límite de postulación está hasta el 1 de diciembre.

    1. Consulta las bases del puesto que te interesa: Cada cargo cuenta con un PDF oficial que detalla: Perfil mínimo requerido, experiencia necesaria, documentos a presentar, y cronograma del proceso.
    2. Completa todos los formatos exigidos: Esto incluye declaraciones juradas, ficha de postulación y anexos obligatorios. La falta de algún documento puede invalidar tu inscripción.
    3. Envía tu expediente dentro del plazo: Todas las postulaciones cierran el 1 de diciembre de 2025, generalmente mediante el correo institucional indicado en las bases.
    4. Espera la publicación de resultados: Los resultados de cada etapa se publican en la misma plataforma donde se encuentran las bases del concurso.
