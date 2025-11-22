Wapa.pe
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

SIN ELECTRICIDAD | Confirman corte masivo de luz este 23 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Conoce las zonas del país que sufrirán el corte de luz este domingo 23 de noviembre, según el último reporte de Seal e Hidrandina.

    Confirman corte de luz este 23 de noviembre.
    ¡Atención, vecinos! La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a través de sus redes y páginas oficiales que este domingo, 23 de noviembre, se realizarán cortes de luz en diversas zonas del país.

    La medida, que también involucra a Hidrandina en el norte, responde a trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica, incluyendo redes de alta tensión. El objetivo es garantizar un suministro más seguro y estable, evitando posibles interrupciones en el futuro. Conoce si tu zona se verá afectada por esta suspensión temporal del servicio.

    Arequipa sin luz

    • Áreas afectadas desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m. el 15 de noviembre.
    • Urbanizaciones del distrito de Cayma: León XIII.
    • Urbanizaciones del distrito de Sachaca: Las Condes.
    • Urbanizaciones del distrito de Yanahuara: Cooperativa Entel Perú, Entel Perú, Independencia Americana, Juan XXIII, Las Casuarinas, Los Cedros, Magisterial III, Piedra Santa I-II, Primavera, Quinta Residencial Texao, Residencial El Chullo, San Rafael, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Valencia, Víctor Andrés Belaúnde, Yanuara.
    • Circuito 1605 por instalación de recloser, reemplazo de BC-409003.
    Asimismo, Seal precisa que el corte también se dará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., por corte programado por la empresa ET-Aymaraes S.A.C., pero en estas zonas:

    • Urbanizaciones del distrito de Caylloma: Coraza, Cuchocapilla, Jachaña, Pusa Pusa, Santa Rosa, Sotocaya.
    • Urbanizaciones del distrito de Sibayo: Condorcuyo.
    • Urbanizaciones del distrito de Tisco: Ccascas, Tarucamarca.
    • Circuito Línea L - 6015 66KV.
    Áncash sin luz

    Por su parte, Hidrandina informa que la luz se irá el domingo 23 de noviembre en las siguientes localidades de Áncash:

    • Distritos de Recuay, Aija, Ocros, Bolognesi y Huarmey desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Sectores de Recuay, Cátac, Cotaparaco, Huayllapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín, Tapacocha y Ticapampa, Aija, Succha, Huacllán, Coris y La Merced, Congas, Huayllacayán, Cajamarquilla, Cochas, Choque, Chilcas y Acas y Copa, Cochapetí,  Huayán y Malvas, Colquio, Antonio Raimondi.  

    De ahí se volverá a interrumpir el servicio en los mismos sectores, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

    Si pensabas trabajar desde casa este domingo 23 de noviembre, ten en cuenta que no habrá luz en las regiones de Arequipa y Áncash, según los últimos informes de Seal e Hidrandina en sus redes sociales.

