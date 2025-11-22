SIN ELECTRICIDAD | Confirman corte masivo de luz este 23 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Conoce las zonas del país que sufrirán el corte de luz este domingo 23 de noviembre, según el último reporte de Seal e Hidrandina.

¡Atención, vecinos! La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a través de sus redes y páginas oficiales que este domingo, 23 de noviembre, se realizarán cortes de luz en diversas zonas del país.

La medida, que también involucra a Hidrandina en el norte, responde a trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica, incluyendo redes de alta tensión. El objetivo es garantizar un suministro más seguro y estable, evitando posibles interrupciones en el futuro. Conoce si tu zona se verá afectada por esta suspensión temporal del servicio.

Arequipa sin luz

Áreas afectadas desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m. el 15 de noviembre.

el 15 de noviembre. Urbanizaciones del distrito de Cayma: León XIII.

León XIII. Urbanizaciones del distrito de Sachaca: Las Condes.

Las Condes. Urbanizaciones del distrito de Yanahuara: Cooperativa Entel Perú, Entel Perú, Independencia Americana, Juan XXIII, Las Casuarinas, Los Cedros, Magisterial III, Piedra Santa I-II, Primavera, Quinta Residencial Texao, Residencial El Chullo, San Rafael, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Valencia, Víctor Andrés Belaúnde, Yanuara.

Cooperativa Entel Perú, Entel Perú, Independencia Americana, Juan XXIII, Las Casuarinas, Los Cedros, Magisterial III, Piedra Santa I-II, Primavera, Quinta Residencial Texao, Residencial El Chullo, San Rafael, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Valencia, Víctor Andrés Belaúnde, Yanuara. Circuito 1605 por instalación de recloser, reemplazo de BC-409003.

Asimismo, Seal precisa que el corte también se dará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., por corte programado por la empresa ET-Aymaraes S.A.C., pero en estas zonas:

Urbanizaciones del distrito de Caylloma: Coraza, Cuchocapilla, Jachaña, Pusa Pusa, Santa Rosa, Sotocaya.

Coraza, Cuchocapilla, Jachaña, Pusa Pusa, Santa Rosa, Sotocaya. Urbanizaciones del distrito de Sibayo : Condorcuyo.

: Condorcuyo. Urbanizaciones del distrito de Tisco: Ccascas, Tarucamarca.

Ccascas, Tarucamarca. Circuito Línea L - 6015 66KV.

Áncash sin luz

Por su parte, Hidrandina informa que la luz se irá el domingo 23 de noviembre en las siguientes localidades de Áncash:

Distritos de Recuay, Aija, Ocros, Bolognesi y Huarmey desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Sectores de Recuay, Cátac, Cotaparaco, Huayllapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín, Tapacocha y Ticapampa, Aija, Succha, Huacllán, Coris y La Merced, Congas, Huayllacayán, Cajamarquilla, Cochas, Choque, Chilcas y Acas y Copa, Cochapetí, Huayán y Malvas, Colquio, Antonio Raimondi.

De ahí se volverá a interrumpir el servicio en los mismos sectores, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.