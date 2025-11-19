Fan peruana de Shakira gastó S/800 para verla cerca en concierto, pero no logró por su estatura: “El real mis ahorros”

Wapa.pe
Joven peruana se hizo viral en TikTok tras invertir en entrada para ver a Shakira, pero su estatura no se lo permitió. Su frustración fue captada en un clip.

    El verdadero "Mis AHORROS". | Composición Wapa | Captura de TikTok
    La expectativa por el concierto de Shakira en el Estadio Nacional llevó a miles de seguidores a hacer largas filas, entre ellos una joven peruana que anhelaba verla casi al alcance de la mano. Para lograrlo, destinó S/800 de sus ahorros con la idea de estar lo más cerca posible del show. No obstante, al ingresar a la zona de campo se topó con una situación inesperada que terminó generando todo tipo de comentarios en TikTok.

    Joven pasa mala experiencia en concierto de Shakira en Estadio Nacional

    Una joven relató en TikTok la frustrante experiencia que vivió durante el concierto de Shakira. Aunque esperaba disfrutar plenamente del show, su baja estatura le jugó en contra, pues un asistente mucho más alto terminó ubicándose justo delante de ella, impidiendo que pudiera ver el escenario.

    En el clip viral, la usuaria muestra su decepción y comenta que había pagado un monto considerable por su entrada, por lo que la situación resultó aún más molesta al no poder disfrutar el espectáculo como había imaginado. "Hemos pagado más de S/800 para estar aquí en el concierto de Shakira en campo A ¿qué vamos a hacer", comentó la autora del clip viral.

    Aunque que presentaron inconvenientes individuales, el show de Shakira entregó todo en su último concierto en el Estadio Nacional en Lima. La ‘Loba’ compartió su energía y su entusiasmo con sus seguidores que quedarán en su memoria.

    Usuarios comparten sus acciones del clip de la joven

    Luego que se volviera viral el contenido, usuarios de TikTok también compartieron otras malas experiencias y también dieron algunas recomendaciones cuando la gente se aglomere durante los conciertos.

    "Si mides menos de 1.60 nunca vayas a Campo A, aprendí eso en mi primer concierto", "Aprendí a ir a occidente o tribuna", "Todos se apegan adelante", "La mejor zona para cualquier concierto es la tribuna popular que da al frente del escenario, el sonido es espectacular y la vista panorámica", "No pagaría S/800", indicaron en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

