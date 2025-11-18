ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste

AFP Integra recuerda que es necesario revisar la fecha según el dígito final del DNI, para evitar malas sorpresas o no registrar tu solicitud a tiempo.

Los aportantes que deseen acceder al octavo retiro de fondos de las AFP, por un monto máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (21,400 soles), cuentan con tres diferentes periodos para ingresar su solicitud.

“Ya hemos iniciado con el ingreso de las solicitudes desde el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, explicó este lunes la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, en Andina Canal Online.

Tres etapas para registrar la solicitud

“Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma está vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, detalló.

El calendario de ingreso de solicitudes quedó establecido así:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

21 de octubre y 19 de noviembre 0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre

22-23 de octubre y 20 de noviembre 1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre

24-27 de octubre y 21 de noviembre 2: 28-29 de octubre y 24 de noviembre

28-29 de octubre y 24 de noviembre 3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre

30-31 de octubre y 25 de noviembre 4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre

3-4 de noviembre y 26 de noviembre 5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre

5-6 de noviembre y 27 de noviembre 6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre

7-10 de noviembre y 28 de noviembre 7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre

11-12 de noviembre y 1 de diciembre 8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre

13-14 de noviembre y 2 de diciembre 9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre

17-18 de noviembre y 3 de diciembre Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

“La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, señaló Shirley Parodi.