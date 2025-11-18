Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste

AFP Integra recuerda que es necesario revisar la fecha según el dígito final del DNI, para evitar malas sorpresas o no registrar tu solicitud a tiempo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste
    Retiro de AFP 2025
    ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste

    Los aportantes que deseen acceder al octavo retiro de fondos de las AFP, por un monto máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (21,400 soles), cuentan con tres diferentes periodos para ingresar su solicitud.

    “Ya hemos iniciado con el ingreso de las solicitudes desde el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, explicó este lunes la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, en Andina Canal Online.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Retiro AFP 2025: Conoce por qué podrías recibir menos dinero del que solicitaste y en qué casos aplica

    Tres etapas para registrar la solicitud

    “Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma está vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, detalló.

    El calendario de ingreso de solicitudes quedó establecido así:

    • Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre
    • 0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre
    • 1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre
    • 2: 28-29 de octubre y 24 de noviembre
    • 3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre
    • 4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre
    • 5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre
    • 6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre
    • 7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre
    • 8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre
    • 9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre
    • Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

    “La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, señaló Shirley Parodi.

    La Asociación de AFP indica que las personas que deseen saber a qué administradora pertenecen pueden hacerlo mediante el enlace de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY, según Senamhi

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    ¿Aumenta el pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima en 2026? Conoce AQUÍ el pronunciamiento oficial

    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    Lo más vistos en Ocio

    Reniec: ¿Cómo consultar desde mi celular la identidad de una persona?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;