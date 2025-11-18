ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidaste

ES OFICIAL | Afiliados a la AFP tendrán TRES OPORTUNIDADES para presentar solicitud si te olvidasteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los aportantes que deseen acceder al octavo retiro de fondos de las AFP, por un monto máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (21,400 soles), cuentan con tres diferentes periodos para ingresar su solicitud.
“Ya hemos iniciado con el ingreso de las solicitudes desde el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, explicó este lunes la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, en Andina Canal Online.
Tres etapas para registrar la solicitud
“Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma está vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, detalló.
El calendario de ingreso de solicitudes quedó establecido así:
- Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre
- 0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre
- 1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre
- 2: 28-29 de octubre y 24 de noviembre
- 3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre
- 4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre
- 5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre
- 6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre
- 7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre
- 8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre
- 9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre
- Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero
“La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, señaló Shirley Parodi.
La Asociación de AFP indica que las personas que deseen saber a qué administradora pertenecen pueden hacerlo mediante el enlace de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.