El velorio de un hombre en San Martín, Perú, se volvió un momento de gran emoción cuando su hijo, policía de la Nación, llegó al lugar. El encuentro, registrado en un video que se viralizó en TikTok, muestra al efectivo llegando con su uniforme mientras se despide entre lágrimas de su padre. El clip despertó la solidaridad y conmoción de cientos de usuarios, quienes se conmovieron con la emotiva escena y su mensaje de amor y arrepentimiento.

Policía se despide entre lágrimas de su padre

El emotivo video fue publicado en la cuenta de TikTok 'elchistamaaa', donde el agente acostumbra a mostrar momentos de su formación policial. No obstante, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al compartir el doloroso momento frente al ataúd de su padre.

Ante la mirada de los presentes, el joven no duda y camina con pasos firmes directamente hacia el féretro de su progenitor, dando inicio a la desgarradora despedida que ha conmovido a miles de personas.

"Muchas gracias por siempre apoyarme hasta el último Papito, siempre fuiste fuerte hasta el último luchaste y diste lo mejor de ti, pero ahora te toca descansar en el cielo, estás en un lugar mejor, nunca te voy a olvidar. Papá, lo que te prometí, lo cumplí. Pero perdóname, una vez más, por no llegar a tiempo", relató en la plataforma china.

Usuarios de TikTok se solidarizaron con efectivo

Numerosos usuarios se conmovieron con la escena desgarradora y la culpa que expresó el hijo, quien, aunque cumplió su promesa, no logró estar presente en los últimos momentos de su padre. Otros internautas destacaron el sufrimiento que muchos agentes ocultan tras el uniforme.