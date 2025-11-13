Wapa.pe
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

ATENCIÓN | Municipalidad de San Miguel lanza convocatoria con sueldos de hasta S/4.500 para personas con SECUNDARIA COMPLETA y estudios TÉCNICOS

Esta convocatoria CAS incluye vacantes tanto para labores administrativas como operativas, con sueldos que parten desde S/ 1.200. Incluso, algunas posiciones requieren únicamente primaria completa para postular.

    La municipalidad abrió convocatoria.
    La Municipalidad de San Miguel abrió una nueva convocatoria de empleo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), publicada el 12 de noviembre del 2025, con oportunidades para postulantes de distintos niveles educativos. La oferta abarca desde personas con primaria o secundaria completa hasta egresados de institutos técnicos, quienes podrán acceder a plazas en áreas administrativas y operativas.

    Entre las vacantes anunciadas figuran puestos como auxiliar administrativo, técnico administrativo, operario de barrido y operario de recolección de residuos sólidos. Los salarios dependen del cargo y van desde S/ 1.200 hasta S/ 4.500, todos para laborar dentro del distrito limeño de San Miguel.

    Además, la comuna ha habilitado nuevas posiciones en el área de serenazgo, con diversas modalidades de servicio: sereno a pie, sereno motorizado, sereno chofer, sereno DIE y sereno CCO. Para estos roles se exige secundaria completa, y las remuneraciones oscilan entre S/ 1.500 y S/ 1.800.

    ¿Cuáles son los puestos dentro de la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel?

    Son 57 vacantes disponibles que están ofreciendo en la Municipalidad de San Miguel. Esta es la lista de puestos disponibles.

    Auxiliar Administrativo

    • Vacantes: 2
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.500
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

    Técnico Administrativo

    • Vacantes: 2
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.500
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

    Auxiliar Administrativo 2

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.200
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

    Auxiliar Administrativo 3

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.800
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

    Técnico Administrativo 2

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Egresado técnico en la carrera de Administración o afines
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 4.500
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

    Operario de Recolección de Residuos Sólidos

    • Vacantes: 7
    • Requisitos: Primaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.550
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 20 de noviembre del 2025

    Operario de Recolección de Residuos Sólidos 2

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Primaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.200
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 20 de noviembre del 2025

    Operario de Barrido

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Primaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.200
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 20 de noviembre del 2025
    Sereno a pie

    • Vacantes: 6
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.500
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 25 de noviembre del 2025

    Sereno CCO

    • Vacantes: 9
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.500
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 25 de noviembre del 2025

    Sereno DIE

    • Vacantes: 2
    • Requisitos: Secundaria completa
    • Tipo de contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 1.800
    • Lugar de labores: Lima
    • Finaliza: 25 de noviembre del 2025
    ATENCIÓN | Municipalidad de San Miguel lanza convocatoria con sueldos de hasta S/4.500 para personas con SECUNDARIA COMPLETA y estudios TÉCNICOS
