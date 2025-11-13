ATENCIÓN | Municipalidad de San Miguel lanza convocatoria con sueldos de hasta S/4.500 para personas con SECUNDARIA COMPLETA y estudios TÉCNICOS

Esta convocatoria CAS incluye vacantes tanto para labores administrativas como operativas, con sueldos que parten desde S/ 1.200. Incluso, algunas posiciones requieren únicamente primaria completa para postular.

La Municipalidad de San Miguel abrió una nueva convocatoria de empleo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), publicada el 12 de noviembre del 2025, con oportunidades para postulantes de distintos niveles educativos. La oferta abarca desde personas con primaria o secundaria completa hasta egresados de institutos técnicos, quienes podrán acceder a plazas en áreas administrativas y operativas.

Entre las vacantes anunciadas figuran puestos como auxiliar administrativo, técnico administrativo, operario de barrido y operario de recolección de residuos sólidos. Los salarios dependen del cargo y van desde S/ 1.200 hasta S/ 4.500, todos para laborar dentro del distrito limeño de San Miguel.

Además, la comuna ha habilitado nuevas posiciones en el área de serenazgo, con diversas modalidades de servicio: sereno a pie, sereno motorizado, sereno chofer, sereno DIE y sereno CCO. Para estos roles se exige secundaria completa, y las remuneraciones oscilan entre S/ 1.500 y S/ 1.800.

¿Cuáles son los puestos dentro de la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel?

Son 57 vacantes disponibles que están ofreciendo en la Municipalidad de San Miguel. Esta es la lista de puestos disponibles.

Auxiliar Administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Auxiliar Administrativo 2

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Auxiliar Administrativo 3

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo 2

Vacantes: 1

Requisitos: Egresado técnico en la carrera de Administración o afines

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 7

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.550

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos 2

Vacantes: 1

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Barrido

Vacantes: 1

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Sereno a pie

Vacantes: 6

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 25 de noviembre del 2025

Sereno CCO

Vacantes: 9

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 25 de noviembre del 2025

Sereno DIE