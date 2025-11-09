El Senamhi advierte una ola de calor extrema en Perú del 9 al 11 de noviembre con temperaturas de hasta 31 ℃ y alta radiación UV.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una nueva alerta por un incremento inusual de temperaturas que se sentirá entre el domingo 9 y el martes 11 de noviembre.

El fenómeno, de más de 70 horas de duración, provocará intenso calor, alta radiación UV y ráfagas de viento en distintas regiones del país.De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 401, de nivel naranja, el evento traerá “condiciones cálidas de moderada a fuerte intensidad”, acompañadas de poca nubosidad y una exposición solar más directa.

El Senamhi precisó que la advertencia busca prevenir los efectos del calor extremo en la salud y las actividades cotidianas. La alerta estará activa hasta las 11:59 p. m. del martes 11.

Regiones bajo alerta por altas temperaturas

El domingo 9 de noviembre, el calor se concentrará en la sierra norte y centro, con temperaturas que oscilarán entre 22 ℃ y 31 ℃ en el norte, 20 ℃ y 28 ℃ en el centro, y 18 ℃ a 28 ℃ en el sur.

Las zonas afectadas serán Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Para el lunes 10, se espera el pico de la ola de calor, cuando el aviso suba a nivel naranja. Ese día, el Senamhi anticipa una expansión del fenómeno hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, además de las regiones ya afectadas.

El martes 11, aunque el calor persistirá, se prevé una ligera disminución de las temperaturas, que seguirán entre 20 ℃ y 28 ℃ en la sierra central y sur.“El aviso es de carácter preventivo y busca advertir sobre los departamentos con mayores variaciones de temperatura”, indicó el Senamhi.

Senamhi recomienda medidas de prevención

Debido a los altos niveles de radiación ultravioleta y la intensidad del calor, el Senamhi aconseja evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo de mayor riesgo. Además, recomienda usar sombreros de ala ancha, ropa clara, lentes con filtro UV y bloqueador solar.

“Es importante recordar que estas variaciones se estabilizan con el tiempo y los fondos se recuperan”, enfatizó el organismo, señalando que la prevención es clave.

El ente meteorológico también exhortó a mantener una buena hidratación, especialmente en niños y adultos mayores, y a proteger cultivos y animales del exceso de calor.

Ante las ráfagas de viento de hasta 40 km/h, se sugiere asegurar techos, carteles y objetos sueltos para evitar accidentes.