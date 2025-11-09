Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El lunes 10 de noviembre, cientos de familias en Lima enfrentarán un corte temporal de agua potable. Sedapal informó que la suspensión del servicio afectará a algunos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento y reparaciones en las redes de distribución, plantas de tratamiento o sistemas de agua, con el objetivo de mejorar el servicio a largo plazo.
La empresa estatal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y mantenerse informados sobre posibles cambios a través de su web y redes sociales.
Santiago de Surco
- Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. Asoc. El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta etapa y 7ma etapa, Urb. Los Álamos. Cuadrante: Urb. Los Álamos II, Urb. Los Álamos III, Urb. El Eucalipto, Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Coop. Ingenieros Santa Teresa, Coop. Santa Teresa, Urb. Huertos de San Antonio, Urb. San Jorge, Urb. Valle Escondido.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 296.
Otras zonas de Santiago de Surco que se verá afectado por el corte de agua son las siguientes: Asoc. El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta y 7ma etapa, Urb. Los Álamos. Sector 297.
Puente Piedra
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 369.
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.