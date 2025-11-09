Wapa.pe
Cuidar el dinero y evitar fraudes bancarios es crucial para los peruanos. Con el uso masivo de cajeros automáticos, las tácticas de los delincuentes han evolucionado y son más sofisticadas.

    Evita fraudes de esta manera al utilizar un cajero automático | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La ÚNICA TECLA que SIEMPRE DEBES PRESIONAR al retirar dinero en el cajero y que te evitará sufrir fraudes

    Cuidar el dinero y evitar caer en fraudes bancarios se ha convertido en una tarea esencial para los peruanos, especialmente ante el uso masivo de cajeros automáticos. Con el avance de la tecnología, también han evolucionado las tácticas de los delincuentes, que emplean desde dispositivos para clonar tarjetas hasta sofisticadas técnicas de engaño digital.

    Ante este panorama, tanto los bancos como los usuarios deben reforzar sus medidas de seguridad y adoptar hábitos que prevengan riesgos. Uno de ellos, sencillo pero muy eficaz, puede marcar la diferencia entre una transacción segura y una pérdida económica. A continuación, te contamos cuál es y cómo aplicarlo correctamente.

    ¿Qué tecla puede salvarte de un fraude en el cajero automático?

    Pocas personas lo saben, pero un simple gesto puede marcar la diferencia entre una transacción segura y una estafa bancaria. En los cajeros automáticos del país, la tecla “Cancelar” es una herramienta clave para proteger tu información y evitar que terceros accedan a tus datos.

    Muchos usuarios creen que la operación termina al retirar el efectivo o la tarjeta, sin embargo, el sistema puede mantener la sesión activa durante algunos segundos. Al presionar “Cancelar”, el cajero cierra por completo la transacción y borra cualquier rastro de información personal.

    Este pequeño hábito resulta fundamental, sobre todo en cajeros ubicados en lugares públicos o de alto tránsito, donde los delincuentes aprovechan cualquier distracción para cometer fraudes.

    Consejos clave para mantener tu cuenta bancaria segura

    La seguridad de tu dinero también depende de las decisiones que tomas al momento de usar un cajero automático. Estos consejos te ayudarán a prevenir fraudes y proteger tu información personal:

    • Usa cajeros en lugares seguros: opta por aquellos ubicados dentro de bancos o centros comerciales, donde haya buena iluminación y cámaras de vigilancia. Evita zonas oscuras o solitarias, “dónde pueda sentirse indefenso”.
    • Protege tu contraseña: al ingresar tu clave, “cubre el teclado con una mano al escribir tu contraseña para evitar que sea vista por cámaras ocultas o personas cercanas.”
    • Revisa antes de usar: “previo a insertar la tarjeta de crédito, asegúrese de que no hay ningún elemento extraño en la ranura del cajero”, ya que algunos delincuentes colocan dispositivos de clonación conocidos como skimmers.
    • No aceptes ayuda de extraños: “no confíes en personas que quieran ayudarte aunque lo parezca. Nunca sabes cuando alguien tiene malas intenciones.”
    • Verifica tus pertenencias: “asegúrese de retirar su efectivo y tarjeta antes de salir del cajero automático.”

    Seguir estas recomendaciones puede parecer simple, pero te ayudará a evitar situaciones de riesgo y mantener tus finanzas a salvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

