¿Se suspenden las clases escolares este lunes 10 y martes 11 de noviembre a nivel nacional? Esto informa MineduÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras el anuncio del Gobierno sobre nuevos días no laborables, padres y estudiantes se preguntan si habrá suspensión de clases este lunes 10 y martes 11 de noviembre. Ante la confusión en redes sociales, el Ministerio de Educación (Minedu) aclaró cómo se desarrollarán las actividades escolares durante noviembre. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre la continuidad de las clases y los ajustes correspondientes.
Minedu confirma que clases se mantienen el 10 y 11 de noviembre
El Minedu aclaró que las clases se realizarán con normalidad en todo el país durante el lunes 10 y martes 11 de noviembre, pese a los nuevos días no laborables anunciados por el Gobierno. Estas fechas están dirigidas únicamente al sector público y no implican una suspensión automática del calendario escolar.
No obstante, el ministerio señaló que las direcciones regionales de educación tienen la facultad de evaluar situaciones excepcionales en algunas instituciones, especialmente en aquellas que organicen actividades cívicas, pudiendo ajustar la jornada escolar según corresponda, siempre garantizando el cumplimiento del año académico.
TAMBIÉN LEER: Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta
Días no laborables y su impacto en la rutina escolar
Aunque los nuevos días no laborables representan un beneficio para varios trabajadores del Estado, el Ministerio de Educación (Minedu) ha señalado que estos no alterarán el calendario escolar vigente.
Las escuelas, tanto públicas como privadas, deberán mantener sus actividades y jornadas normales, a menos que las autoridades locales emitan alguna comunicación oficial indicando cambios específicos. Esto significa que los estudiantes deberán asistir a clases como de costumbre, garantizando la continuidad de la planificación académica establecida para el año, sin que los días no laborables interfieran en el cumplimiento de los objetivos educativos.