Minedu informa sobre la posible suspensión de clases el lunes 10 y martes 11 de noviembre por los nuevos días no laborables regionales.

Tras el anuncio del Gobierno sobre nuevos días no laborables, padres y estudiantes se preguntan si habrá suspensión de clases este lunes 10 y martes 11 de noviembre. Ante la confusión en redes sociales, el Ministerio de Educación (Minedu) aclaró cómo se desarrollarán las actividades escolares durante noviembre. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre la continuidad de las clases y los ajustes correspondientes.

Minedu confirma que clases se mantienen el 10 y 11 de noviembre

El Minedu aclaró que las clases se realizarán con normalidad en todo el país durante el lunes 10 y martes 11 de noviembre, pese a los nuevos días no laborables anunciados por el Gobierno. Estas fechas están dirigidas únicamente al sector público y no implican una suspensión automática del calendario escolar.

No obstante, el ministerio señaló que las direcciones regionales de educación tienen la facultad de evaluar situaciones excepcionales en algunas instituciones, especialmente en aquellas que organicen actividades cívicas, pudiendo ajustar la jornada escolar según corresponda, siempre garantizando el cumplimiento del año académico.

Días no laborables y su impacto en la rutina escolar

Aunque los nuevos días no laborables representan un beneficio para varios trabajadores del Estado, el Ministerio de Educación (Minedu) ha señalado que estos no alterarán el calendario escolar vigente.