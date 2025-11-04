El paro de transportistas en Lima y Callao del 4 de noviembre generó incertidumbre entre los usuarios sobre su continuidad y se preguntan si se extenderá.

Tras el paro de transportistas realizado en Lima y Callao este martes 4 de noviembre, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si la medida continuará también mañana, miércoles 5. La protesta generó preocupación entre pasajeros y trabajadores que dependen del transporte público para desplazarse. Ante la duda, las autoridades y representantes del sector ya se pronunciaron sobre lo que ocurrirá en las próximas horas. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Habrá paro de transportistas mañana 5 de noviembre en Lima y Callao?

El paro parcial de transportistas realizado este martes 4 de noviembre en Lima y Callao generó dudas e incertidumbre entre los ciudadanos. Desde muy temprano, en redes sociales y en las calles, fue común leer preguntas como: “¿Saben si mañana también hay paro?".

La inquietud se extendió a medida que avanzaba la jornada; sin embargo, la respuesta oficial ya fue dada por los representantes del gremio. Martín Ojeda, vocero de los transportistas que participaron en la medida, confirmó que la paralización no continuará este miércoles.

De acuerdo a lo señalado previamente por el dirigente, la protesta fue convocada solo para el martes 4 y tuvo una duración prevista de 24 horas: “Este miércoles el transporte funcionará con normalidad”.

Durante la tarde, Ojeda sostuvo una reunión con el presidente interino José Jerí en las inmediaciones del paradero Acho, en el Rímac, donde se evaluaron los avances sobre las demandas del sector mientras los vehículos permanecían detenidos.

¿Qué empresas participaron en el paro de transporte?

Diversas rutas de Lima y Callao se sumaron a la paralización convocada por el sector transporte. Entre las unidades que suspendieron temporalmente su servicio se encuentran corredores que conectan distritos clave como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Ate, Carabayllo, Callao y otros puntos estratégicos de la capital. Revisa el listado completo: