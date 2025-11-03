La Municipalidad de Miraflores ofrece 17 vacantes con sueldos entre S/ 1.800 y S/ 7.700 en áreas administrativas, técnicas y de fiscalización.

La Municipalidad de Miraflores anunció nuevas convocatorias laborales CAS para noviembre de 2025, ofreciendo 17 plazas disponibles con sueldos que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700. Estas oportunidades están dirigidas a profesionales técnicos, universitarios y personas con secundaria completa que deseen integrarse al sector público.

Los procesos estarán vigentes hasta el 4 y 13 de noviembre, según el puesto, y requieren cumplir con los requisitos detallados en las bases oficiales. Los interesados deberán presentar su documentación dentro del plazo establecido para participar en la selección.

Puestos para titulados técnicos y universitarios con sueldos de hasta S/ 7.700

CAS N° 0109: Asistente de Verificación Administrativa

Vacantes: 1. Requisitos: Título de profesional técnico en Administración, Secretariado Ejecutivo, Secretariado de Gerencia o carreras afines. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 3.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: apoyo en procesos administrativos, verificación de documentación y coordinación con las áreas internas.

CAS N° 0110: Supervisor de Obra

Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 7.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: supervisión de obras municipales, control técnico de ejecución y cumplimiento de cronogramas.

Las vacantes buscan reforzar la gestión técnica y administrativa del municipio. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar los anexos y formatos exigidos en las bases oficiales disponibles en el portal institucional de la Municipalidad de Miraflores.

Convocatoria para postulantes con secundaria completa con sueldos de hasta S/ 6.000

CAS N° 0111: Choferes

Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase A, categoría IIA vigente. Remuneración mensual: S/ 2.500 Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0112: Motorizados

Vacantes: 8. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase B, categoría IIC vigente. Remuneración mensual: S/ 2.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0113: Fiscalizadores Municipales

Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa. Remuneración mensual: S/ 1.800.Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

CAS N° 0114: Especialista Legal

Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Derecho. Remuneración mensual: S/ 6.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

Pasos clave para postular a las convocatorias