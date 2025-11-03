Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de Miraflores anunció nuevas convocatorias laborales CAS para noviembre de 2025, ofreciendo 17 plazas disponibles con sueldos que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700. Estas oportunidades están dirigidas a profesionales técnicos, universitarios y personas con secundaria completa que deseen integrarse al sector público.
Los procesos estarán vigentes hasta el 4 y 13 de noviembre, según el puesto, y requieren cumplir con los requisitos detallados en las bases oficiales. Los interesados deberán presentar su documentación dentro del plazo establecido para participar en la selección.
Puestos para titulados técnicos y universitarios con sueldos de hasta S/ 7.700
CAS N° 0109: Asistente de Verificación Administrativa
- Vacantes: 1. Requisitos: Título de profesional técnico en Administración, Secretariado Ejecutivo, Secretariado de Gerencia o carreras afines. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 3.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: apoyo en procesos administrativos, verificación de documentación y coordinación con las áreas internas.
CAS N° 0110: Supervisor de Obra
- Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 7.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: supervisión de obras municipales, control técnico de ejecución y cumplimiento de cronogramas.
Las vacantes buscan reforzar la gestión técnica y administrativa del municipio. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar los anexos y formatos exigidos en las bases oficiales disponibles en el portal institucional de la Municipalidad de Miraflores.
Convocatoria para postulantes con secundaria completa con sueldos de hasta S/ 6.000
CAS N° 0111: Choferes
- Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase A, categoría IIA vigente. Remuneración mensual: S/ 2.500 Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025
CAS N° 0112: Motorizados
- Vacantes: 8. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase B, categoría IIC vigente. Remuneración mensual: S/ 2.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025
CAS N° 0113: Fiscalizadores Municipales
- Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa. Remuneración mensual: S/ 1.800.Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025
CAS N° 0114: Especialista Legal
- Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Derecho. Remuneración mensual: S/ 6.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025
Pasos clave para postular a las convocatorias
- Consultar las bases oficiales de cada puesto en el portal de la Municipalidad de Miraflores o en la sección de convocatorias CAS del Estado.
- Comprobar que cumplen los requisitos mínimos, como formación, experiencia y licencias solicitadas.
- Reunir la documentación requerida, incluyendo formato de postulación, declaración jurada y anexos.
- Entregar el expediente completo dentro del plazo: hasta el 4 de noviembre de 2025 para cargos técnicos y profesionales, y el 13 de noviembre de 2025 para puestos operativos y legales.
- Se recomienda revisar cuidadosamente cada detalle, ya que cualquier omisión podría invalidar la postulación.