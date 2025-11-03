Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completa

La Municipalidad de Miraflores ofrece 17 vacantes con sueldos entre S/ 1.800 y S/ 7.700 en áreas administrativas, técnicas y de fiscalización.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completa
    Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria laboral | Composición Wapa
    Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completa

    La Municipalidad de Miraflores anunció nuevas convocatorias laborales CAS para noviembre de 2025, ofreciendo 17 plazas disponibles con sueldos que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700. Estas oportunidades están dirigidas a profesionales técnicos, universitarios y personas con secundaria completa que deseen integrarse al sector público.

    Los procesos estarán vigentes hasta el 4 y 13 de noviembre, según el puesto, y requieren cumplir con los requisitos detallados en las bases oficiales. Los interesados deberán presentar su documentación dentro del plazo establecido para participar en la selección.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS el 3 y 4 de noviembre: Conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Puestos para titulados técnicos y universitarios con sueldos de hasta S/ 7.700

    CAS N° 0109: Asistente de Verificación Administrativa

    • Vacantes: 1. Requisitos: Título de profesional técnico en Administración, Secretariado Ejecutivo, Secretariado de Gerencia o carreras afines. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 3.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: apoyo en procesos administrativos, verificación de documentación y coordinación con las áreas internas.

    CAS N° 0110: Supervisor de Obra

    • Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura. Tipo de contrato: CAS Remuneración mensual: S/ 7.700. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 4 de noviembre de 2025. Funciones principales: supervisión de obras municipales, control técnico de ejecución y cumplimiento de cronogramas.

    Las vacantes buscan reforzar la gestión técnica y administrativa del municipio. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar los anexos y formatos exigidos en las bases oficiales disponibles en el portal institucional de la Municipalidad de Miraflores.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre

    Convocatoria para postulantes con secundaria completa con sueldos de hasta S/ 6.000

    CAS N° 0111: Choferes

    • Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase A, categoría IIA vigente. Remuneración mensual: S/ 2.500 Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

    CAS N° 0112: Motorizados

    • Vacantes: 8. Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir Clase B, categoría IIC vigente. Remuneración mensual: S/ 2.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

    CAS N° 0113: Fiscalizadores Municipales

    • Vacantes: 3. Requisitos: Secundaria completa. Remuneración mensual: S/ 1.800.Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

    CAS N° 0114: Especialista Legal

    • Vacantes: 1. Requisitos: Título universitario en Derecho. Remuneración mensual: S/ 6.000. Tipo de contrato: CAS. Lugar de labores: Lima. Cierre de postulación: 13 de noviembre de 2025

    Pasos clave para postular a las convocatorias

    1. Consultar las bases oficiales de cada puesto en el portal de la Municipalidad de Miraflores o en la sección de convocatorias CAS del Estado.
    2. Comprobar que cumplen los requisitos mínimos, como formación, experiencia y licencias solicitadas.
    3. Reunir la documentación requerida, incluyendo formato de postulación, declaración jurada y anexos.
    4. Entregar el expediente completo dentro del plazo: hasta el 4 de noviembre de 2025 para cargos técnicos y profesionales, y el 13 de noviembre de 2025 para puestos operativos y legales.
    5. Se recomienda revisar cuidadosamente cada detalle, ya que cualquier omisión podría invalidar la postulación.
    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completa
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS el 3 y 4 de noviembre: Conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ES OFICIAL | ONP pagará PENSIÓN ADICIONAL para este DICIEMBRE 2025: Ellos serán los BENEFICIARIOS

    Banco de la Nación da préstamos de hasta S/100 mil con plazo de 6 años: Solo por tiempo limitado

    ¿Cometes delito si no devuelves un Yape enviado por error? Esto dice la LEY

    Municipalidad de Miraflores lanza masiva convocatoria con sueldos de hasta S/ 7.700 para técnicos, egresados y secundaria completa

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar tus deudas y así podrías obtenerlo

    ¿Cómo obtener el DNI electrónico gratis este 14 y 18 de diciembre?

    ¿Confirman feriado largo del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    ¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    ¿Se cancelan las clases este lunes 3 de noviembre? Minedu confirma si habrá feriado largo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Luciana Salon & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;