Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este jueves 30 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

Lima Metropolitana afrontará este jueves 30 de octubre una nueva restricción parcial en el servicio de agua potable. Sedapal informó que se realizarán cortes programados en distintos sectores debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red.

Según los avisos oficiales, los distritos afectados serán Santiago de Surco y Rímac, donde la suspensión podría durar hasta once horas continuas. Ante esta medida preventiva, las familias deberán organizar su abastecimiento de agua como parte del mantenimiento regular de la infraestructura sanitaria.

¿Qué distritos serán afectados?

Rímac: En este distrito, el servicio de agua potable será interrumpido por labores de limpieza en el reservorio del A.H. Mariscal Castilla, dentro del cuadrante de Barrio Santa Rosa, correspondiente al sector 203. Sedapal informó que el corte se realizará desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Santiago de Surco: En este caso, la suspensión afectará a las urbanizaciones San Juan Urquiza, Portero Urquiza, Los Rosales, San Roque, El Totoral, La Virreyna, El Vivero, Monterrico Norte, Paseo de la República y El Sol. El corte, motivado por trabajos de empalme en el sector 76, se extenderá desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Consejos ante el corte de agua