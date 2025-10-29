Sedapal anuncia corte de agua este jueves 30 de octubre: estos son los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Lima Metropolitana afrontará este jueves 30 de octubre una nueva restricción parcial en el servicio de agua potable. Sedapal informó que se realizarán cortes programados en distintos sectores debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red.
Según los avisos oficiales, los distritos afectados serán Santiago de Surco y Rímac, donde la suspensión podría durar hasta once horas continuas. Ante esta medida preventiva, las familias deberán organizar su abastecimiento de agua como parte del mantenimiento regular de la infraestructura sanitaria.
¿Qué distritos serán afectados?
Rímac: En este distrito, el servicio de agua potable será interrumpido por labores de limpieza en el reservorio del A.H. Mariscal Castilla, dentro del cuadrante de Barrio Santa Rosa, correspondiente al sector 203. Sedapal informó que el corte se realizará desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
Santiago de Surco: En este caso, la suspensión afectará a las urbanizaciones San Juan Urquiza, Portero Urquiza, Los Rosales, San Roque, El Totoral, La Virreyna, El Vivero, Monterrico Norte, Paseo de la República y El Sol. El corte, motivado por trabajos de empalme en el sector 76, se extenderá desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.