Joven venezolano que venció la anemia INGRESÓ a la UNMSM para estudiar Ingeniería: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Wilfrek Noguera , joven venezolano con anemia, logra ingresar a San Marcos y sueña con ganar un Premio Nobel: “Fue un balde de agua fría, pero no me rendí”.

Wilfrek Noguera es un joven de 17 años que cumplió el sueño de muchos postulantes a la UNMSM. | Captura de LR+.

Wilfrek Noguera es un joven de 17 años que cumplió el sueño de muchos postulantes a la UNMSM. | Captura de LR+.

Con solo 17 años, Wilfrek Noguera demostró que los sueños pueden más que las adversidades. El joven venezolano logró ingresar a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pese a enfrentar una enfermedad que lo debilitó físicamente durante su preparación.

“Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden mucho más”, relató entre lágrimas en una transmisión por TikTok, recordando todo lo que tuvo que dejar atrás para cumplir su meta académica.

Los primeros pasos de un sueño

Wilfrek llegó al Perú junto a sus padres y su hermana menor para construir una nueva vida en el distrito de Comas. Desde niño sintió una fuerte conexión con los números y las ciencias, inspiración que tomó del divulgador científico Javier Santaolalla, creador del canal Date un vlog.

“Me gusta mucho aprender todo. No me limito solamente a un apartado como sería únicamente matemáticas o ciencia”, contó en una entrevista con La República. Por eso, decidió prepararse en la Academia Cemta, en Independencia, donde destacó rápidamente por su disciplina y curiosidad.

Sin embargo, la historia del Perú se le convirtió en un verdadero reto. Pese a ello, aprendió a equilibrar su tiempo y cuidar su salud, siguiendo el consejo de sus profesores: dormir bien, estudiar con estrategia y no desgastarse mentalmente.

Joven reveló que la noticia le cayó como un balde de agua fría

Decidido a ingresar en su primer intento, Wilfrek renunció a las salidas con amigos y se alejó de las redes sociales para enfocarse en su objetivo. Pero en junio, la vida lo sorprendió con un diagnóstico que lo golpeó emocionalmente: anemia severa.

“Fue como un balde de agua fría, porque no podía esforzarme tanto como sabía que podía. Entonces, tenía que ahorrar energía y comer muchísimo mejor”, confesó el joven.

Pese al cansancio, continuó asistiendo a clases y agradeció el apoyo constante de su madre, quien le preparaba sus alimentos para fortalecerlo. También destacó la preocupación de su tutor: “Estaba detrás de mí diciéndome que debo comer mejor, que no me tengo que sobreexigir. Hubo momentos en que iba enfermo a la academia, tambaleándome”.

Su esfuerzo rindió frutos. En octubre, Wilfrek logró una vacante en su primer intento, alcanzando el puesto 29 en Ingeniería de Telecomunicaciones con un puntaje de 931.750, según la plataforma oficial de la UNMSM.

Wilfrek Noguera sueña con ganar un Premio Nobel

Hoy, el nuevo cachimbo de San Marcos tiene metas aún más ambiciosas. “Realmente quiero ser alguien a quien admirar, como la persona a la que sigo”, afirmó. Inspirado por su ídolo Javier Santaolalla, sueña con estudiar también Física, obtener un doctorado y, algún día, hacer historia.

“Me gustaría, suena muy grande, ganar un Premio Nobel”, confesó con una sonrisa. Su propósito es crear proyectos que contribuyan al acceso universal a internet, convencido de que la educación y la tecnología deben llegar a todos.