BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Los usuarios de Yape tendrán que aceptar las nuevas condiciones del servicio, las cuales establecen que las cuentas podrían ser cerradas en caso de no cumplir con determinados requisitos.

La billetera digital Yape, administrada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), informó a miles de usuarios sobre la actualización de sus términos y condiciones para el uso de la aplicación. Estas modificaciones regulan aspectos de seguridad, acceso y funcionamiento, impactando directamente en la experiencia de sus usuarios.

El objetivo principal de la medida es reforzar la protección de las transacciones, establecer límites claros para los pagos y regular la gestión de cuentas inactivas. La entidad comunicó los cambios a través de correos electrónicos masivos, incluyendo un enlace con el documento completo que detalla quince puntos relevantes.

Verificación de operaciones

Uno de los ajustes más importantes está relacionado con la verificación de transacciones. A partir de ahora, las operaciones mayores a S/ 500 requerirán un código OTP de seis dígitos, enviado mediante la app o por mensaje de texto. En cambio, las operaciones de S/ 500 o menos no necesitarán esta validación, a menos que el usuario decida modificar el límite desde su cuenta.

El sistema de notificaciones también presenta cambios. Las transferencias entre cuentas BCP se informarán vía correo o dentro de la aplicación, mientras que las operaciones en POS, transferencias interoperables o hacia otros bancos se notificarán al correo registrado, con la posibilidad de activar un canal adicional dentro de Yape.

Depósitos remunerativos

Respecto a los depósitos remunerativos, se estableció un máximo de cinco montos por usuario. Los límites diarios de pago o transferencia serán de S/ 2.000 para clientes BCP y usuarios con DNI, con un tope de S/ 500 por operación. Para quienes operen desde otras entidades financieras, tanto el límite diario como el por operación será de S/ 500.

La suma total de depósitos diarios podrá alcanzar hasta S/ 20.000 para clientes BCP y S/ 5.000 para usuarios de otros bancos. El BCP podrá modificar estos montos unilateralmente si detecta riesgos de fraude, aunque los usuarios podrán solicitar aumentos por los canales oficiales.

Cancelación de cuentas

Otra modificación clave señala que el BCP podrá cerrar, cancelar o suspender cuentas inactivas durante seis meses, tanto en la plataforma principal como en Yape. Se considera inactividad la ausencia total de movimientos, y el banco no está obligado a emitir advertencias previas antes de aplicar la medida. Si la cuenta se cierra, el usuario podrá registrarse nuevamente, siempre que cumpla los requisitos vigentes.

Otras disposiciones

El resto de los términos actualizados mantienen las políticas relacionadas con el registro de usuarios, la seguridad, el uso de firmas electrónicas y la protección de datos personales.