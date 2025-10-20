ATENCIÓN | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA para que este martes 21 de octubre: Estos son los distritos afectados

ATENCIÓN | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA para que este martes 21 de octubre: Estos son los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal comunicó a través de sus canales de información que habrá corte de servicio de agua potable en diversos distritos de la ciudad este martes 21 de octubre, debido a labores de mantenimiento. En el desarrollo de esta nota te contamos si tu distrito está dentro de la lista que se verá afectada con el corte del servicio básico.
¿Qué servicios tendrá corte de agua este martes 21 de octubre?
Se dio a conocer que el servicio de agua potable será suspendido por la limpieza del reservorio en los siguientes distritos:
Puente Piedra (12:00 p. m. a 8:00 p. m.)
- AH. 17 de Octubre
- A.H. Los Canteños
- A.H. Cerrito La Libertad
- A.H. La Ensenada de Chillón
- A.H. María J. Espinoza
- A.H. Estrella Simón Bolívar Sector Ill y IV
- A.H. Los Jazmines
- A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada
- AH. La Merced
- A.H. Nueva Esperanza
- A.H. Participación Puente Pedrina
Chorrillos (12:00 p. m. a 11:00 p. m.)
- Uro. Chorrillos
- Urb. Los Laureles
- Urb. Villa
- A.H. Gral. Miguel Iglesias
- A.H. 2 de Mayo
- A.H. Mártir Olaya
- A.H. Cruz de Armatambo
- A.H. Intillacta
- A.H. Marca Vilca
- P.J. Alto Perú: Av. Prol. Huaylas
- Av. Alejandro Iglesias
- Ca. San José
- Av. Julio Calero
- Ca.2
- Ca. Fundadores
- Av. Mariscal Castilla
- Av. Cipriani Rivas
Ate (1:00 p. m. a 11:50 p. m.)
- A.H. Huaycán Zona R 205F
- Ampliación 12 de Agosto
- Calle
- PS 2-3-4-4
- UCV 206E.