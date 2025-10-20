Wapa.pe
Sedapal lanzó un comunicado en el que informa sobre el corte de agua potable para este viernes martes 21 de octubre. Te contamos los detalles.

    Conoce los distritos que sufrirán corte de agua.
    Sedapal comunicó a través de sus canales de información que habrá corte de servicio de agua potable en diversos distritos de la ciudad este martes 21 de octubre, debido a labores de mantenimiento. En el desarrollo de esta nota te contamos si tu distrito está dentro de la lista que se verá afectada con el corte del servicio básico.

    ¿Qué servicios tendrá corte de agua este martes 21 de octubre?

    Se dio a conocer que el servicio de agua potable será suspendido por la limpieza del reservorio en los siguientes distritos:

    Puente Piedra (12:00 p. m. a 8:00 p. m.)

    • AH. 17 de Octubre
    • A.H. Los Canteños
    • A.H. Cerrito La Libertad
    • A.H. La Ensenada de Chillón
    • A.H. María J. Espinoza
    • A.H. Estrella Simón Bolívar Sector Ill y IV
    • A.H. Los Jazmines
    • A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada
    • AH. La Merced
    • A.H. Nueva Esperanza
    • A.H. Participación Puente Pedrina

    Chorrillos (12:00 p. m. a 11:00 p. m.)

    • Uro. Chorrillos
    • Urb. Los Laureles
    • Urb. Villa
    • A.H. Gral. Miguel Iglesias
    • A.H. 2 de Mayo
    • A.H. Mártir Olaya
    • A.H. Cruz de Armatambo
    • A.H. Intillacta
    • A.H. Marca Vilca
    • P.J. Alto Perú: Av. Prol. Huaylas
    • Av. Alejandro Iglesias
    • Ca. San José
    • Av. Julio Calero
    • Ca.2
    • Ca. Fundadores
    • Av. Mariscal Castilla
    • Av. Cipriani Rivas
    Ate (1:00 p. m. a 11:50 p. m.)

    • A.H. Huaycán Zona R 205F
    • Ampliación 12 de Agosto
    • Calle
    • PS 2-3-4-4
    • UCV 206E.
    ATENCIÓN | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA para que este martes 21 de octubre: Estos son los distritos afectados
