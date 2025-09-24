Wapa.pe
Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: "No la entiendo"

Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonas

SEAL confirma cortes de luz en Arequipa los días 25 y 26 de septiembre por mantenimiento de redes. Revisa aquí horarios, distritos afectados y canales de atención al usuario.

    Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonas
    SEAL anunció cortes de luz en diversas zonas de Arequipa.
    Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonas

    La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) comunicó que se realizarán trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes eléctricas en diferentes distritos de Arequipa. Estas labores implican cortes temporales de energía que se extenderán entre el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre de 2025.

    Cortes de luz programados para el jueves 25 de septiembre

    Cortes de luz programados para el jueves 25 de septiembre

    Circuito Vitor (07:00 a 15:00)

    • Motivo: poda de árboles y cambio de armados en media tensión.
    • Zonas: La Joya (Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición).
    • Subestaciones: 6533, 6809, 6775, 8642, 6777.
    LEE MÁS: La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero va a perder?

    Circuito Chala (07:30 a 15:30)

    • Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
    • Zonas: Lomas (Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas).

    Circuito Colon (07:30 a 11:30)

    • Motivo: mantenimiento de redes.
    • Zonas:
    • Characato (Los Cipreses, San Francisco, Virgen de la Candelaria).
    • Sabandía (Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Yumina).
    • Socabaya (Santa Anita II).

    Circuito Puyca (08:00 a 15:00)

    • Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
    • Zonas: Huaynacotas (Chincayllapa) y Puyca (Ccalla, Churca, Cuspa, entre otros).

    Circuito SED 4602 (08:00 a 13:00)

    • Motivo: traslado de carga a nueva subestación.
    • Zonas: Cerro Colorado (Urb. Apipa XI, Parque Industrial Porvenir).

    Circuito SED 3502 (08:00 a 13:00)

    • Motivo: reforzamiento de redes (transformador de 50 kVA).
    • Zonas: Characato (Urb. Horacio Zeballos Gámez Sector B).

    Cortes de luz programados para el viernes 26 de septiembre

    Circuito Platinos (07:30 a 12:30)

    • Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
    • Zona: Bella Unión (Sector San Pablo).
    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Estos son los ÚLTIMOS 6 feriados del 2025 y DOS de ellos están en un FIN DE SEMANA LARGO

    Circuito Huanca (08:30 a 14:30)

    • Motivo: mantenimiento de redes de media tensión.
    • Zonas: Alto San Basilio, Malata, Pueblo de Huanca, entre otros.

    Circuito SED 9237 (09:00 a 13:00)

    • Motivo: instalación de transformadores amorfos.
    • Zona: Mariscal Cáceres (AA.HH. Santa Elizabeth Baja).

    Canales de atención de SEAL

    • Emergencias y fallas: 054-381188 (24 horas) / WhatsApp: +51 932 731 299
    • Consultas comerciales: 054-381388 / Oficina Virtual en app.seal.com.pe
    • Reclamos: reclamos@seal.com.pe (enviar datos completos del titular y motivo).
    Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

