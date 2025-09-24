Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonas

Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: SEAL anuncia mantenimiento en varias zonasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) comunicó que se realizarán trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes eléctricas en diferentes distritos de Arequipa. Estas labores implican cortes temporales de energía que se extenderán entre el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre de 2025.
Cortes de luz programados para el jueves 25 de septiembre
Cortes de luz programados para el jueves 25 de septiembre
Circuito Vitor (07:00 a 15:00)
- Motivo: poda de árboles y cambio de armados en media tensión.
- Zonas: La Joya (Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición).
- Subestaciones: 6533, 6809, 6775, 8642, 6777.
LEE MÁS: La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero va a perder?
Circuito Chala (07:30 a 15:30)
- Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
- Zonas: Lomas (Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas).
Circuito Colon (07:30 a 11:30)
- Motivo: mantenimiento de redes.
- Zonas:
- Characato (Los Cipreses, San Francisco, Virgen de la Candelaria).
- Sabandía (Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Yumina).
- Socabaya (Santa Anita II).
Circuito Puyca (08:00 a 15:00)
- Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
- Zonas: Huaynacotas (Chincayllapa) y Puyca (Ccalla, Churca, Cuspa, entre otros).
Circuito SED 4602 (08:00 a 13:00)
- Motivo: traslado de carga a nueva subestación.
- Zonas: Cerro Colorado (Urb. Apipa XI, Parque Industrial Porvenir).
Circuito SED 3502 (08:00 a 13:00)
- Motivo: reforzamiento de redes (transformador de 50 kVA).
- Zonas: Characato (Urb. Horacio Zeballos Gámez Sector B).
Cortes de luz programados para el viernes 26 de septiembre
Circuito Platinos (07:30 a 12:30)
- Motivo: subsanación de deficiencias Proc. 014-2022-OS/CD.
- Zona: Bella Unión (Sector San Pablo).
NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Estos son los ÚLTIMOS 6 feriados del 2025 y DOS de ellos están en un FIN DE SEMANA LARGO
Circuito Huanca (08:30 a 14:30)
- Motivo: mantenimiento de redes de media tensión.
- Zonas: Alto San Basilio, Malata, Pueblo de Huanca, entre otros.
Circuito SED 9237 (09:00 a 13:00)
- Motivo: instalación de transformadores amorfos.
- Zona: Mariscal Cáceres (AA.HH. Santa Elizabeth Baja).
Canales de atención de SEAL
- Emergencias y fallas: 054-381188 (24 horas) / WhatsApp: +51 932 731 299
- Consultas comerciales: 054-381388 / Oficina Virtual en app.seal.com.pe
- Reclamos: reclamos@seal.com.pe (enviar datos completos del titular y motivo).