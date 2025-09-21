¿Quiere estudiar o trabajar en el exterior? Cómo participar en feria de ofertas internacionales en Perú

Llega a Lima la Expo Exterior 2025 , una feria para estudiantes universitarios que abrirá nuevas posibilidades a quienes sueñan con continuar su educación fuera del Perú.

Más de 2,600 peruanos estudiaron en Australia, un destino que cada vez gana más interés por su calidad de vida, empleabilidad, indicó la organización de Expo Exterior 2025.

Cada vez más estudiantes peruanos buscan oportunidades en el extranjero para desarrollarse profesionalmente y buscar un empleo con buenos ingresos, de acuerdo al mercado internacional.

En el último año, más de 2,600 peruanos estudiaron en Australia, un destino que cada vez gana más interés por su calidad de vida, empleabilidad y rutas hacia residencia permanente confirmando una tendencia creciente de jóvenes que buscan formación académica fuera del país.

Las áreas más demandadas por los estudiantes peruanos son negocios y gestión (25%), ingeniería (17%) y ciencias sociales y humanidades (15%), entre otros.

Feria para buscar becas

Con este panorama en ascenso, llega a Lima la Expo Exterior 2025, una feria para estudiantes universitarios que abrirá nuevas posibilidades a quienes sueñan con continuar su educación fuera del Perú. La cita es el jueves 16 de octubre de 2 p. m. a 8 p. m. en Casa Andina Hoteles (Avenida La Paz 463, Miraflores), con ingreso totalmente libre para el público.

Será un espacio diseñado para acercar a los estudiantes peruanos a instituciones educativas de primer nivel y orientarlos en el proceso de internacionalizar su carrera profesional. Serán más de 25 instituciones internacionales, becas, apoyos y 3,500 programas educativos que te permiten viajar, trabajar y migrar a más de 15 destinos.

Habrá charlas, asesorías personalizadas y paneles con invitados que compartirán sus experiencias como estudiantes peruanos en el exterior, contando de primera mano los desafíos y beneficios de dar este importante paso.

¿A qué países?

El evento organizado por Bluestudies Internacional con casi 20 años de experiencia y más de 10,000 estudiantes enviados al exterior, reunirá a representantes internacionales de Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España que ofrecerán información directa sobre programas de pregrado, posgrado y especializaciones, junto con opciones de becas y convenios. De esta manera, los asistentes podrán explorar en un solo lugar distintas alternativas de formación académica en el extranjero.

“Nos preparamos pensando en los sueños de los jóvenes peruanos. En esta feria queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: ya sea por presupuesto, por excelencia académica o por el país al que anhela llegar. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, expresó Andrea Palacios, CEO Expo Exterior.

El CEO también indicó que se pondrá a disposición de los visitantes información detallada sobre costos, procesos de admisión, requisitos de idioma y modalidades de financiamiento, aspectos clave para tomar decisiones realistas y planificar de forma adecuada el camino hacia una formación internacional, asimismo los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de un tiquete aéreo y 200 becas exclusivas.