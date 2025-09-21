Sedapal informó corte de agua el 22 de septiembre en Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho por limpieza de reservorios; revisa horarios y zonas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 22 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable en varias zonas de tres distritos de Lima Metropolitana.

La suspensión del servicio se debe a labores de limpieza y mantenimiento de los reservorios, con el fin de garantizar que el suministro llegue a los hogares con la calidad y seguridad adecuadas. Esta medida busca optimizar el funcionamiento del sistema y asegurar que los usuarios continúen recibiendo agua potable confiable en sus viviendas.

¿Dónde habrá corte de agua el 22 de septiembre?

Independencia

: A.H. El Bosque, 25 de Diciembre, Domingo de Ramos, 18 de Enero, Valle Cruz de Mayo, Valle Young, P.J. Valle Sagrado de los Incas, U. Pop. Tahuantinsuyo. Horario: de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Ate

: A.H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. Alto Monterrey, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Señor de Muruhuay, A.H. Inmaculada Concepción. Horario: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

: A.H. Juan Pablo II (varias etapas), A.H. Casuarinas de Nueva Vida, Agrup. Santa Rosita Milagrosa, Agrup. Juan Pablo II L4, Proyecto Integrado Nuevo Milenio (Vista Alegre), AF El Mirador, A.H. Suani Nueva Vida, Agrup. Las Brisas, Villa Hermosa, César Vallejo II, entre otras. Horario: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué hacer si no llega el agua?

Sedapal recordó a los vecinos que, si detectan alguna irregularidad en el servicio tras el corte, pueden comunicarse al 317-8000 o ingresar a la página web oficial de la empresa.