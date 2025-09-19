Senamhi advierte que FUERTES vientos alisios golpearán con dureza varias zonas de Lima y el Perú

Senamhi advierte que FUERTES vientos alisios golpearán con dureza varias zonas de Lima y el PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se registrará un nuevo incremento en la velocidad de los vientos en la costa peruana, con intensidades de ligera a moderada.
Este fenómeno, advirtió la entidad, podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de una reducción en la visibilidad horizontal en distintas regiones del país.
LEE MÁS: Eclipse solar de septiembre 2025: cuándo será, a qué hora, cómo verlo y rituales para atraer buena suerte
Condiciones climáticas previstas en la Costa
De acuerdo con el pronóstico, además de los vientos, se esperan cielos cubiertos con llovizna, niebla y neblina, principalmente en zonas cercanas al litoral. Estos escenarios se presentarán sobre todo en la madrugada y durante las primeras horas de la mañana.
Velocidad de los vientos
El Senamhi detalló que este fin de semana los vientos alcanzarían las siguientes intensidades:
- 32 km/h en la costa norte
- 34 km/h en la costa centro
- 22 km/h en la costa sur
- 35 km/h en la costa de Ica
Regiones bajo alerta
Las provincias más vulnerables a este evento climático son:
- Áncash: Casma, Huarmey, Santa
- Arequipa: Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay
- Ica: Ica, Chincha, Nasca, Pisco
- La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú
- Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque
- Piura: Paita, Piura, Sullana, Talara, Sechura
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes
- Lima y Callao: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura, Lima
Recomendaciones del Indeci
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas de prevención:
- Asegurar techos y largueros a las paredes.
- Reforzar vidrios de ventanas.
- Mantenerse lejos de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras débiles.
- Utilizar ropa de abrigo e impermeable.
- Consumir bebidas calientes.
- En caso de infecciones respiratorias o alérgicas, acudir de inmediato al centro de salud más cercano.