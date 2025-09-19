Senamhi advierte que FUERTES vientos alisios golpearán con dureza varias zonas de Lima y el Perú

El Senamhi advirtió que este fin de semana se registrará un incremento de la velocidad del viento en la costa peruana, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se registrará un nuevo incremento en la velocidad de los vientos en la costa peruana, con intensidades de ligera a moderada.

Este fenómeno, advirtió la entidad, podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de una reducción en la visibilidad horizontal en distintas regiones del país.

Condiciones climáticas previstas en la Costa

De acuerdo con el pronóstico, además de los vientos, se esperan cielos cubiertos con llovizna, niebla y neblina, principalmente en zonas cercanas al litoral. Estos escenarios se presentarán sobre todo en la madrugada y durante las primeras horas de la mañana.

Velocidad de los vientos

El Senamhi detalló que este fin de semana los vientos alcanzarían las siguientes intensidades:

32 km/h en la costa norte

34 km/h en la costa centro

22 km/h en la costa sur

35 km/h en la costa de Ica

Regiones bajo alerta

Las provincias más vulnerables a este evento climático son:

Áncash : Casma, Huarmey, Santa

: Casma, Huarmey, Santa Arequipa : Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay

: Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay Ica : Ica, Chincha, Nasca, Pisco

: Ica, Chincha, Nasca, Pisco La Libertad : Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú

: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque

: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque Piura : Paita, Piura, Sullana, Talara, Sechura

: Paita, Piura, Sullana, Talara, Sechura Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes

: Contralmirante Villar, Tumbes Lima y Callao: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura, Lima

Recomendaciones del Indeci

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas de prevención: