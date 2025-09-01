¿Para qué sirven las letras A, B, C, D, E, F y G en etiqueta de los electrodomésticos?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Cuando compres una refrigeradora, lavadora o incluso un foco, seguramente has visto una etiqueta con barras de colores que van del verde al rojo y letras de la A a la G. Se trata de la Etiqueta de Eficiencia Energética, un sistema oficial que te dice qué tan eficiente es el aparato y cuánto puede impactar en tu recibo de luz.
¿Qué significa cada letra y color?
La escala va desde la A (máxima eficiencia) hasta la G (mínima eficiencia). Mientras más cerca esté de la letra A, menos electricidad consumirá y mayor será el ahorro en casa. Además, apostar por estos equipos ayuda a reducir el impacto ambiental.
“El etiquetado utiliza una escala visual sencilla, de colores y letras, que permite identificar rápidamente qué equipos consumen menos energía”, explica el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El llamado del Minem
El Minem, a través de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), recomienda siempre elegir productos con etiqueta oficial. Según la entidad, esta práctica no solo alivia la economía familiar, sino que también promueve un consumo más responsable y sostenible.
¿Qué productos deben llevar la etiqueta?
Actualmente, el reglamento exige el uso de esta etiqueta en nueve familias de equipos, entre ellas:
- Refrigeradoras
- Lavadoras y secadoras
- Termas (calentadores de agua)
- Aires acondicionados
- Focos y balastros
- Calderas y motores eléctricos
- Pronto se sumarán más electrodomésticos
La DGEE trabaja en una actualización del reglamento que incluirá 11 nuevos productos, como:
- Televisores
- Cocinas de inducción
- Microondas y hornos eléctricos
- Lavavajillas
- Ventiladores (techo y pared)
- Cocinas a gas, entre otros
- Un impacto más allá del ahorro
Optar por aparatos con clasificación A, B o C significa pagar menos luz, pero también se traduce en un aporte directo a la reducción de la huella energética del país. De esta manera, cada compra consciente se convierte en un paso hacia un futuro más sostenible.