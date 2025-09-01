La Etiqueta de Eficiencia Energética guía a los peruanos a elegir electrodomésticos que consumen menos luz y ayudan al medio ambiente.

Así luce la etiqueta de eficiencia energética, pero ¿sabes realmente cómo interpretarla y qué significa cada detalle?

Cuando compres una refrigeradora, lavadora o incluso un foco, seguramente has visto una etiqueta con barras de colores que van del verde al rojo y letras de la A a la G. Se trata de la Etiqueta de Eficiencia Energética, un sistema oficial que te dice qué tan eficiente es el aparato y cuánto puede impactar en tu recibo de luz.

¿Qué significa cada letra y color?

La escala va desde la A (máxima eficiencia) hasta la G (mínima eficiencia). Mientras más cerca esté de la letra A, menos electricidad consumirá y mayor será el ahorro en casa. Además, apostar por estos equipos ayuda a reducir el impacto ambiental.

“El etiquetado utiliza una escala visual sencilla, de colores y letras, que permite identificar rápidamente qué equipos consumen menos energía”, explica el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El llamado del Minem

El Minem, a través de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), recomienda siempre elegir productos con etiqueta oficial. Según la entidad, esta práctica no solo alivia la economía familiar, sino que también promueve un consumo más responsable y sostenible.

¿Qué productos deben llevar la etiqueta?

Actualmente, el reglamento exige el uso de esta etiqueta en nueve familias de equipos, entre ellas:

Refrigeradoras

Lavadoras y secadoras

Termas (calentadores de agua)

Aires acondicionados

Focos y balastros

Calderas y motores eléctricos

Pronto se sumarán más electrodomésticos

La DGEE trabaja en una actualización del reglamento que incluirá 11 nuevos productos, como:

Televisores

Cocinas de inducción

Microondas y hornos eléctricos

Lavavajillas

Ventiladores (techo y pared)

Cocinas a gas, entre otros

Un impacto más allá del ahorro