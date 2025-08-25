La investigación de Harvard , tras más de 80 años de análisis, reveló cuál es el mayor arrepentimiento que cargan muchas mujeres al llegar a la vejez.

A lo largo de la vida, es común equivocarse: elegir un camino equivocado, dejar escapar oportunidades o lastimar con palabras a quienes queremos. El error forma parte de la experiencia humana y genera sentimientos que nos acompañan en distintos momentos. Desde la psicología, el arrepentimiento se entiende como «la experiencia emocional asociada con la percepción de haber cometido un error, seguida por el deseo de corregirlo o enmendarlo».

Según especialistas del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), en este proceso aparecen emociones como culpa, remordimiento o angustia, e incluso puede surgir la duda sobre el propio valor. Lo más saludable es no quedarse atrapado en el pasado y transformar esas vivencias en aprendizajes. Con los años, es inevitable cuestionarse: ¿fui feliz?, ¿expresé mi amor?, ¿qué habría pasado si...?

Un estudio de Harvard logró dar con la respuesta. La investigación, encabezada por el reconocido psiquiatra y psicoanalista Robert Waldinger, analizó las vivencias de numerosas personas a lo largo de 85 años. Este extenso trabajo permitió esclarecer dudas sobre el bienestar emocional y la satisfacción personal.

El mayor arrepentimiento de las mujeres al final de su vida:

El Estudio de Desarrollo de Adultos, llevado a cabo por la Escuela de Medicina de Harvard bajo la dirección del psiquiatra y psicoanalista Robert Waldinger, identificó cuál es el mayor arrepentimiento que expresan las mujeres al llegar a la vejez.

El doctor Waldinger señala que un gran número de las participantes confesaron arrepentirse de «haber tenido tan en cuenta el qué dirán y la opinión de los demás sobre ellas». El especialista añade que, a lo largo de sus vidas, estas mujeres se guiaron demasiado por lo que consideraban correcto o incorrecto. «Les habría gustado ser más fieles a sí mismas», apunta el psiquiatra de Harvard. Según explica, esta constante búsqueda de aprobación y de cumplir con expectativas externas puede ocasionar graves consecuencias en la salud mental.

Consecuencias negativas de tener demasiado en cuenta la opinión de los demás:

Pérdida de identidad

Mayor sensación de presión

Temor a cometer errores

Sentimiento de insatisfacción

De lo que están más orgullosas las personas al final de la vida: