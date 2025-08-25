Estudio de Harvard revela el arrepentimiento más grande que cargan las mujeres antes de morirÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A lo largo de la vida, es común equivocarse: elegir un camino equivocado, dejar escapar oportunidades o lastimar con palabras a quienes queremos. El error forma parte de la experiencia humana y genera sentimientos que nos acompañan en distintos momentos. Desde la psicología, el arrepentimiento se entiende como «la experiencia emocional asociada con la percepción de haber cometido un error, seguida por el deseo de corregirlo o enmendarlo».
Según especialistas del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), en este proceso aparecen emociones como culpa, remordimiento o angustia, e incluso puede surgir la duda sobre el propio valor. Lo más saludable es no quedarse atrapado en el pasado y transformar esas vivencias en aprendizajes. Con los años, es inevitable cuestionarse: ¿fui feliz?, ¿expresé mi amor?, ¿qué habría pasado si...?
Un estudio de Harvard logró dar con la respuesta. La investigación, encabezada por el reconocido psiquiatra y psicoanalista Robert Waldinger, analizó las vivencias de numerosas personas a lo largo de 85 años. Este extenso trabajo permitió esclarecer dudas sobre el bienestar emocional y la satisfacción personal.
El mayor arrepentimiento de las mujeres al final de su vida:
El Estudio de Desarrollo de Adultos, llevado a cabo por la Escuela de Medicina de Harvard bajo la dirección del psiquiatra y psicoanalista Robert Waldinger, identificó cuál es el mayor arrepentimiento que expresan las mujeres al llegar a la vejez.
El doctor Waldinger señala que un gran número de las participantes confesaron arrepentirse de «haber tenido tan en cuenta el qué dirán y la opinión de los demás sobre ellas». El especialista añade que, a lo largo de sus vidas, estas mujeres se guiaron demasiado por lo que consideraban correcto o incorrecto. «Les habría gustado ser más fieles a sí mismas», apunta el psiquiatra de Harvard. Según explica, esta constante búsqueda de aprobación y de cumplir con expectativas externas puede ocasionar graves consecuencias en la salud mental.
Consecuencias negativas de tener demasiado en cuenta la opinión de los demás:
- Pérdida de identidad
- Mayor sensación de presión
- Temor a cometer errores
- Sentimiento de insatisfacción
De lo que están más orgullosas las personas al final de la vida:
El estudio dirigido por Robert Waldinger también indagó en aquello de lo que las personas se sienten más orgullosas en la etapa final de su vida. El doctor reveló que la mayoría coincidió en la misma respuesta. «Casi todo el mundo habló de sus relaciones. Decían que habían sido una buena jefa, un buen padre, un buen amigo... Casi nadie dijo: 'He ganado un Nobel o me he hecho rico'. Había gente famosa, pero no lo mencionaron. Recalcaron la calidad de su relaciones», comenta. «Supongo que cuando llegamos al final de nuestra vida prestamos más atención a lo que de verdad importa», concluye.