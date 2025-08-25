Es posible incluir los ingresos de tu pareja. Para acceder a un crédito hipotecario en 2025 , el Banco de la Nación solicita cumplir con ciertos requisitos básicos, presentar la documentación correspondiente y contar con una buena evaluación crediticia.

El Banco de la Nación continúa en 2025 con una política de créditos hipotecarios diseñada para trabajadores y pensionistas del sector público, ofreciendo condiciones accesibles a quienes buscan comprar una vivienda. Para acceder al financiamiento, es necesario cumplir con requisitos financieros, crediticios y de documentación, en concordancia con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda formal para servidores estatales y jubilados.

De acuerdo con la información oficial, los préstamos están dirigidos a personas entre 18 y 74 años y 6 meses. El monto mínimo a solicitar es de S/15.000, y se puede cubrir hasta el 90% del valor comercial del inmueble. Estos créditos aplican tanto para la adquisición de una vivienda como para trasladar una deuda hipotecaria desde otra institución financiera.

Banco de la Nación promueve créditos hipotecarios en 2025: ¿cuánto debo ganar?

La entidad establece que “el ingreso mensual mínimo necesario para solicitar el préstamo es de S/800”. Este monto puede aumentar si el solicitante o su cónyuge sustentan ingresos adicionales. El requisito adicional es no registrar más de cuatro deudas vigentes en distintas entidades financieras, incluyendo al propio banco.

Otro punto indispensable es que el titular disponga de una cuenta de haberes (si es trabajador del Estado) o de una cuenta de ahorros (si es pensionista), ambas activas y con al menos un abono mensual acreditado. También se pueden presentar hasta cinco boletas de pago previas para respaldar los ingresos.

La lista de documentos incluye la Tarjeta Débito Multired Visa activa, DNI original del titular y del cónyuge, las boletas de pago más recientes, constancia de nombramiento o resolución de cese, y copia certificada de la partida de matrimonio en caso corresponda. Si existen otros préstamos en curso, es obligatorio entregar cronogramas y estados de cuenta.

Banco de la Nación: empleados públicos podrán financiar hasta el 90% de su vivienda

Un criterio clave es la calificación crediticia. El banco precisa que “tanto el solicitante como su cónyuge deben tener ranking ‘Normal’ en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP”. Aquellos con clasificación “CPP”, “Deficiente”, “Dudoso” o “Pérdida” no podrán acceder. Además, es obligatorio contratar un seguro de desgravamen y otro contra todo riesgo para la vivienda.

La institución recalca que mantiene información actualizada para guiar a los interesados respecto a los trámites y condiciones del crédito. Su propósito es facilitar la compra de vivienda a trabajadores y jubilados del sector público dentro de un sistema seguro y regulado.

Todas las condiciones para el crédito hipotecario en el Banco de la Nación